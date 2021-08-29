Как латвийские дети тратят карманные деньги и в чем ошибаются родители

На что дети тратят карманные и деньги и какие ошибки в финансовом воспитании чаще всего допускают родители?

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Чаще всего карманные деньги дети тратят на фастфуд и виртуальные развлечения, свидетельствуют данные банка Citadele о пользователях карт X smart для детей и молодежи. Однако им не чужда и благотворительность.

По словам представителя банка Яниса Мурниекса, большинство родителей предпочитают перечислять карманные деньги на банковский счет. В среднем ежемесячные расходы детей по карте составляют 50 евро. Чаще всего это покупки продуктов в магазинах (средняя сумма — 5 евро), закусочных (5 евро) и еда с доставкой (15 евро).

Из международных интернет-магазинов самым популярным является AliExpress, где дети заказывают различные безделушки (средняя сумма покупки — 5 евро). Также в интернете популярны покупки в магазинах одежды и на цифровых игровых платформах и магазинах приложений. Интересно, что накопленные на карте бонусные пункты молодежь активно жертвует на благотворительность, например приютам для животных. "Это опровергает миф, что дети и подростки о таких вещах не думают", — отмечает Мурниекс.

Эксперт также рассказывает о наиболее распространенных ошибках и стереотипах родителей в финансовом воспитании.

Считают, что ребенок слишком мал

Иногда родители считают, чтобы дети еще слишком малы, чтобы давать им карманные деньги. Попытки научить пяти- или шестилетнего малыша обдуманно тратить деньги действительно требуют времени, но усилия стоят того — чем быстрее ребенок выработает правильное отношение к накоплениям и тратам, тем легче ему будет в будущем. Маленькие дети не понимают разницы между пятью и пятьюдесятью евро, поэтому нужно выдавать небольшие суммы и рассказывать, что можно купить на 20 центов и сколько еще нужно накопить, чтобы получилось мороженое. Говорить с детьми о деньгах нужно с малых лет, а с началом учебы в школе ребенок уже может брать на себя ответственность и самостоятельно распоряжаться своим бюджетом.

Не проговаривают основные принципы расходов

Перед тем как начать выдавать карманные деньги, очень важно обсудить с ребенком то, какая сумма будет выдаваться, на какой срок и куда эти деньги можно потратить. Этих принципов нужно строго придерживаться. Если правила игры будут понятны обеим сторонам, это позволит избежать неприятных сюрпризов, например, необоснованных трат на виртуальные игры. Кроме того, поговорите с ребенком, нужно ли авторизовать карту для покупок в интернете.

Поощряют детей деньгами за хорошие оценки и поведение

Не стоит поощрять детей деньгами за хорошие оценки или поведение, например, за выполнение домашних заданий или помощь по дому. В долгосрочной перспективе такие поощрения, как правило, не работают. Детям следует самим научиться быть ответственными и выполнять свои задания даже без денежных стимулов. Карманные деньги — это не зарплата за выполнение обязательств, их цель — научить детей понимать, откуда берутся деньги, как они зарабатываются, а также куда и как их можно тратить.

Сразу пополняют счет

Родителям следует договориться с ребенком о фиксированной сумме, которая будет выдаваться ему на определенное время, исходя из действительно важных потребностей ребенка. При этом родители должны строго придерживаться этого принципа и не пополнять счет, если ребенок сразу потратил все деньги. Так ребенок сможет научиться грамотно планировать и использовать свой бюджет.

Потакают прихотям ребенка

Если вы будете постоянно идти на поводу у ребенка, в том числе касательно карманных денег, у него сложится иллюзия, что желаемое можно получить, не прилагая к этому каких-либо усилий. Дети должны понимать, что имеющаяся сумма ограничена, и мы не можем получить все, что душе угодно. Поэтому очень важно научить ребенка видеть разницу между потребностями и желаниями, и дважды подумать перед совершением покупки. Например, можно составить список покупок и покупать только то, что действительно нужно.

Слишком контролируют или не интересуются тратами ребенка

Обучая ребенка финансовой грамотности, очень важно давать ему небольшую свободу, но в разумных пределах. Если вы будете контролировать каждое решение ребенка, он никогда не научиться думать самостоятельно. Мы знаем, что самые важные уроки человек получает, оказавшись в сложной жизненной ситуации, поэтому полезно дать ребенку возможность испытать на себе не только хорошие, но и плохие последствия своих решений.

Помимо советов и собственного примера следует вместе с ребенком каждый раз анализировать его расходы и регулярно следить за ними. Это удобно можно сделать, привязав карту ребенка к своему интернет-банку.

Не обсуждают вопросы безопасности

Вы же не станете доверять свой кошелек другому человеку? Точно так же нельзя передавать свою карту друзьям или разглашать ее данные третьим лицам. Очень важно ознакомить ребенка со всеми правилами безопасности, а также научить его, как правильно расплачиваться картой в магазине и снимать деньги в банкомате. Обязательно расскажите ребенку, что на его пути могут оказаться мошенники, и что банковские работники никогда не будут спрашивать у него ПИН-код, а также данные интернет-банка или карты.