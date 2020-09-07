Как мотивировать детей быть более ответственными за свои вещи в школе

Забытая обувь для спорта или танцев, учебные принадлежности, даже потерянная школьная сумка — это то, с чем в повседневной жизни нередко сталкиваются родители учеников младших классов. О том, как помочь детям стать более внимательными, рассказывает клинический психолог и специалист по психотерапии Лига Бернате.

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Эмоциональная поддержка

Если ребенок в детстве не пережил крупных негативных событий или потерь в семье, окружающей среде и др., то начало учебы в школе является для него первым сознательным большим опытом, который не всегда протекает так гладко, как хотелось бы.

Первый опыт для ребенка всегда полон стресса. Начиная учиться, не только в первом классе, но и в следующих, надо адаптироваться к новой среде, условиям и режиму. Помимо адаптации к новой среде и условиям существуют также другие задачи и личные интересы, которым ребенку приходится уделять свое внимание. Чтобы процесс адаптации прошел успешно, не надо применять санкции или ругать ребенка за забытые или потерянные вещи. Следует считаться с тем, что ребенок испытывает стресс и без суровых назиданий, и вместо того, чтобы осуждать его за случившееся, лучше оказать ему эмоциональную поддержку и научить, сохраняя спокойный тон и поведение.

Человек учится вместе с опытом, который приходит с течением времени и никогда в жизни не возникает сам по себе. Чтобы ребенок приобрел какие-то навыки, ему надо столкнуться с их использованием в реальной жизни — вещь должна пропасть, чтобы не забывать присматривать за другими вещами.

Дисциплина в мелочах

Разработайте систему или процедуру, которую ребенок должен ежедневно выполнять. Помогите ему делать это систематически каждый день, пока это не войдет в привычку. Например, пусть ребенок самостоятельно собирает сумку к следующему учебному дню, таким образом приучайте его к его собственным вещам и планированию. В результате ребенок будет обращать усиленное внимание как на сумку, так и на каждую помещенную в нее принадлежность. Укажите ребенку и на то, что в школе также следует соблюдать похожую процедуру — систематическую упаковку вещей, складывание в сумку и их проверку.

Отсутствие навыков и опыта является причиной того, почему дети в разных ситуациях могут оказаться невнимательными и безответственными. В свою очередь соблюдение самодисциплины в мелочах способствует ее реализации и в глобальных вещах.

С учетом отсутствия опыта, стресса и детской рассеянности, внимание и ответственность ребенка концентрируются только на одной, самой актуальной или интересной на тот момент вещи. Нередко личные вещи не являются приоритетом, в свою очередь в борьбе за внимание преимуществом пользуются новые друзья, развлечения и смарт-устройства. Чтобы вырастить ребенка ответственным человеком, надо тренировать его ответственность на практике, создавая ситуации, в которых он самостоятельно и систематически выполняет какую-нибудь работу в порядке дисциплины и ощущает последствия своих упущений.

Обдуманные покупки

Баловство, которое проявляется в покупке вещей после первых искорок, которые вспыхивают в и так уже горящих глазах ребенка, может привести к тому, что у ребенка будет слишком много вещей, часть из которых — лишняя. Если ребенок получает все, что захочет, без каких-либо усилий, стоимость вещей в его глазах снижается.

Кроме того, родителям нужно понять, что при покупке ребенку как вещей массового производства, так и дорогих товаров, повышается и риск их потери, поэтому следует оценивать и отличать реальные потребности ребенка от надуманных и делать меньше покупок.

Gjensidige Latvija с 3 августа до 31 октября предлагает родителям учеников 1-9 классов возможность застраховать школьный рюкзак своего ребенка на случай его потери. Больше информации здесь.