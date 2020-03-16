Как объяснить ребенку, почему вы не летите отдыхать на море: личный опыт автора бестселлеров Ольги Савельевой

Границы закрыты, все рейсы отменены, о планах на отдых у моря многим нужно временно забыть. Многие купили билеты задолго до произошедшего, поэтому после таких новостей испытали самые разные эмоции. Тем не менее на то они и взрослые, чтобы осознать сложившуюся ситуацию и принять ее. Вот только как объяснить все детям, которые грезили путешествием не меньше вашего? С разрешения популярного блогера и писателя Ольги Савельевой DELFI Woman публикует историю о том, как с этим справилась она.

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"Поговорила с дочерью (ей 4 года) о том, почему мы не летим на море. Мы должны были сейчас быть на Кипре, с родителями и детьми. Путевка куплена была сильно заранее, когда все в мире было спокойно и тихо. Предвкушение моря входит в стоимость моря, поэтому мы сразу сказали детям, что в конце марта у нас море.

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Катя с момента, как узнала новость, каждый день собирала свой рюкзачок в путешествие. Регулярно меняла его содержимое: купальники и игрушечных фаворитов. Любимая пластмассовая лошадка имела неосторожность поцарапать копытом щечку хозяйке и была разжалована остаться дома, а на море упакован плюшевый дельфин.

Фраза "я лечу на море" стала самой употребимой в лексиконе малышки. Она сообщала ее всем: продавцам в магазинах, воспитателям, игрушкам в процессе игры.

И вот мы бац — и не летим.

Весь мир бац — и не летит.

Сын отнесся к новости спокойно, он уже погружен в инфополе, в курсе происходящего. Моет руки чаще обычного и по локоть (это он от себя добавил мер безопасности). Однажды в школе он закашлялся, подавившись яблоком, и ходил потом всем, кто шарахался, пояснял: я подавился, а не заболел.

А еще он на днях пылесосил в квартире, и пропылесосил плохо, тяп-ляп. Например, не отодвинул клетку попугая, пылесоснул рядом, и всякие завалившиеся попугайчиковые перышки в тот же день снова разлетелись по комнате — будто и не было уборки.

И когда вечером мы болтали обо всем, в том числе и о том, что лучше делать что-то хорошо, чем кое-как, об уроках, об обстановке школе, и сын спросил: "Ну, что там с вирусом?", образ про пылесос был очень кстати.

Мир — он сейчас как многокомнатная квартира. Вирус, как пыль, невидимый, и распостраняется по квартире незаметно. Задача сейчас — пропылесосить этот мир так, чтобы нигде не граммулечки пыли не завалилось, ни за какую клетку с попугаем.

И те комнаты, где пыли уже много, пылесосить приходится тщательнее, и мыть полы, и профилактически отодвигать мебель.

А во время уборки — сам знаешь — лучше по комнате не шастать. Ибо чем больше людей прогуляется по пыльному, тем больше пыли разнесет по квартире. А лучше всего сразу хорошо пропылесосить, и закрыть дверь в комнату, тогда там будет чисто, а сам пока пылесосишь в других странах…

Катю я усадила на диван и нарисовала шесть фигурок человечков. Это я, папа, Даня, Катя, дедушка и бабушка.

- Смотри, Катюш. Мы все хотели на море. Но кое-что случилось. Злой вирус родился и придумал кусать людей по всему миру. И те, кого он укусил, кашляют и болеют, — я дорисовала злой вирус, он был с рожками и зубами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Савельева (@olga_poputi) 15 Мар 2020 в 4:33 PDT

- Где он живет? На море?

- Он живет там, где живут люди. И на море тоже.

- Он злой? Он укусит Катю? Меня?

- Кать, он злой и кусачий. Но Катю он не укусит. Он не любит детей. А бабушек и дедушек любит.

- Он укусит мою бабушку? И мою дедушку?

- Не укусит. Сейчас ученые дяди и тети придумывают укольчик от этого вируса. И когда придумают, мы победим его, и тогда снова будем думать о море.

- Мы не летим на море? — догадалась, наконец, Катя.

-Мы не летим туда, где может жить вирус, Кать. Мы должны себя сейчас поберечь, — я нарисовала вокруг нас шестерых кружочек, как воздушный шарик, кокон такой, внутри которого — мы.

- А папа? Папа летит?

"Интересно, я самый смелый или самый бесполезный член семьи, — хмыкает муж, слушая наш разговор. — Дочь так легко мною пожертвовала".

- Папа умный, он придумает укольчик… — поясняет Катя свою мысль.

- Нет, Катюш, никто не полетит. Укольчик придумают врачи, а мы им поможем тем, что никуда не будем пока летать. А то вирус хитрый, может спрятаться в самолете и прилететь туда, куда хочет.

Катя ушла играть.

Слышу, что в процессе игры она решила взять на море резинового пупса вместо бабочки.

"Не поняла, наверное", — расстроилась я, что опять придется говорить на эту тему.

- Катюш, ты все еще собираешься на море?

- Да.

- Мы не летим на море, Кать.

Она посмотрела на меня своими глазищами и говорит:

- Нет, летим, просто не прямо чичас. А прямо чичас я просто играю в море.

Дети ужасно мудрые. Возможность играть и мечтать никакой вирус не отберет.

Foto: Shutterstock

Верим в лучшее.

Играем в море.

Живем прямо чичас.

Рисую я так себе.

Какой-то жирный таракан получился у меня, а не вирус)".