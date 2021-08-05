Как приучить ребенка питаться правильно: 5 советов для родителей

Все родители мечтают дать своим детям самое лучшее. Они подбирают для них хорошие детские сады и престижные школы, покупают красивую одежду и пытаются кормить их полезной и сбалансированной едой. Но если с одеждой и детским садом большинство взрослых отлично справляется, то с правильным питанием все получается не так просто.

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Статистика показывает, что до 60% детей питаются нездорово: далеко не все любят овощи и рыбу, немногие хотят есть овсянку или омлет на завтрак. Специалисты по питанию дают несколько советов, которые помогут приучить детей есть здоровые продукты.

