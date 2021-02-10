Как пятилетний Мартен из Эстонии спас свою маму

5-летний Мартен Кульд из Курессааре стал героем программы "Seitsmesed uudised". Мама Мартина Герли страдает эпилепсией, и прошлой весной мальчик спас ей жизнь, вовремя позвонив по телефону, пишет со ссылкой на Naistekas портал Jana.

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Мартин ходит в детский сад и больше всего любит играть. Но из-за болезни матери его жизнь никогда не была нормальной. Чтобы справиться с эпилепсией, требуются усилия всей семьи. По словам бабушки Мартена Юлле, диагноз дочери держит в постоянной тревоге, словно непрерывно тикающая часовая бомба. "Когда Мартен был еще совсем маленьким, они уже жили одни. Это очень сложно, я ужасно беспокоилась за них", — вспоминает Юлле.

Ранней весной прошлого года Мартен и его мать были одни, когда у Герли снова случился приступ. Мальчик понял, что что-то не так, потому что мама не открывала глаза и не отвечала. "Я чувствую, что у меня будет приступ, но что будет дальше, я не знаю", — рассказывает Герли. В тот раз Мартен почувствовал, что маме нужна помощь. Он раньше никогда не звонил по маминому телефону, но в тот момент пятилетнему мальчику удалось справиться — так велико было его желание помочь маме. "Я могу позвонить, потому что я уже большой", — Мартен это знает.

Мартен позвонил по первому попавшемуся номеру и рассказал все женщине, которая помогла мальчику связаться с Центром тревоги. Мальчик вспоминает, что тетя спросила его, чем она может помочь, на что Мартен ответил, что у его матери приступ и она его не слышит.

Вскоре приехали и полиция, и скорая помощь, которых очень впечатлило храброе поведение маленького Мартена. "Когда мы наконец вошли в квартиру, нас встретил спокойный кареглазый мальчик, а его мать уже оправлялась от приступа", — вспоминает медсестра скорой помощи Анжела Сийнор.

Сийнор призналась, что за тридцать лет работы на скорой помощи никогда не видела такого хорошего мальчика, который вел себя в этой ситуации лучше, чем большинство взрослых.

Смелый поступок Мартена вселяет в семью надежду, что в будущем беспокойств по поводу болезни Герли будет меньше. Ведь рядом с ней теперь такой надежный и отважный человек, который может помочь в нужный момент. "Я очень горжусь своим сыном", — призналась Герли.

Мартен выдвинуть на премию "Гордость Эстонии" ("Eestimaa uhkus"), которая будет вручаться в конце февраля.