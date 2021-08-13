Как рассказать ребенку о разводе: 10 советов семейных психологов

К сожалению, формула "и жили они долго и счастливо" безотказно работает только в сказках. Иногда люди расстаются — и им приходится о своем разводе объявлять детям. Как это правильно сделать, чтобы минимально травмировать психику ребенка?
- 1. Не затягивайте объяснение
- 2. Разговаривайте о разводе втроем
- 3. Говорите правду, но не углубляйтесь в детали
- 4. Не распространяйтесь о причинах расставания
- 5. Принимайте во внимание характер ребенка
- 6. Донесите мысль, что развод — только ваше решение
- 7. Не обесценивайте второго родителя в глазах ребенка
- 8. Не берите на себя лишнюю ответственность
- 9. Объясните, что свои чувства скрывать нельзя
- 10. Спрячьте слезы и будьте максимально спокойны