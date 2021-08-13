Как рассказать ребенку о разводе: 10 советов семейных психологов

К сожалению, формула "и жили они долго и счастливо" безотказно работает только в сказках. Иногда люди расстаются — и им приходится о своем разводе объявлять детям. Как это правильно сделать, чтобы минимально травмировать психику ребенка?

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