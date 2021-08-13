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Не затягивайте объяснение
Как рассказать ребенку о разводе: 10 советов семейных психологов
Foto: Shutterstock

К сожалению, формула "и жили они долго и счастливо" безотказно работает только в сказках. Иногда люди расстаются — и им приходится о своем разводе объявлять детям. Как это правильно сделать, чтобы минимально травмировать психику ребенка?

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Не затягивайте объяснение

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DELFI Woman

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DELFI Woman

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Дети Бракоразводный процесс Детская психология
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