Как себя вести, если вашему ребенку делает замечание посторонний человек?

Родители часто болезненно воспринимают замечания посторонних в адрес своих детей. Порой их реакции бывают слишком резкими и даже грубыми, "чтобы не лезли". Подробнее об этом в своем профиле в Instagram cемейный психолог, автор книг и тренингов Людмила Петрановская.

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Вопрос о замечаниях чужим детям вызывает в сердцах горячий отклик. Есть две культуры, во многом по-разному устроенных: общинная культура жителей деревни и старых не очень больших городов и индивидуалистичная культура крупных промышленных центров, столиц, мегаполисов.

В общинной культуре все дети немного "общие". За них отвечают не только их родители, но и все взрослые общины (деревни, двора). В этой культуре ребенок может выходить играть без родителей уже лет с трёх, он всегда на глазах у каких-то знающих его взрослых. Бабушки на скамейке сидят, соседка мимо идёт, дворник, который уже 30 лет в этом дворе, посматривает. Естественно, если люди отвечают за детей, они же имеют право их воспитывать, требовать соблюдения норм, могли и уши надрать без церемоний. Более того, родители детей отвечают за них перед общиной, и если по мнению уважаемых членов сообщества родители плохо заботятся о ребенке, им на это укажут.

В больших городах люди постоянно перемещаются, много приезжих, никто не знает соседей, дворы огромные и открытые, машины, дети одни не гуляют. Поручить присмотр за ребенком, кроме члена семьи, можно только профессионалу, и этот процесс регламентирован. Ответственность за ребёнка описывает закон, в случае чего вмешиваются уполномоченные органы. В этой культуре ребенок родительский и отчасти государственный. Соответственно, замечания от посторонних людей, не профессионалов, ребенку или родителям в ней абсурдны.

У каждой из культур есть свои достоинства, своя логика, и внутри них нет конфликта, всем все понятно. Холивары начинаются тогда, когда в результате процесса урбанизации (переезда населения в города), а также переселения старожилов внутри городов из старых дворов в спальные районы носители этих двух культур оказываются соседями. Разные поколения одной семьи могут принадлежать к разным культурам и искренне не понимать друг друга.

У современных родителей довольно болезненное отношение к этой теме. Многих в собственном детстве бесили ситуации, когда случайные люди лезли со своими замечаниями: "а что это ты не здороваешься", "а что это ты сидишь на холодном, ты же девочка" и пр. Но самое обидное было, если собственные родители начинали ребенка ругать или обсуждать его с чужим человеком: "Ох, не говорите, мы уже сколько его ругаем, а он…".

Это очень неприятный опыт, и став родителями, мы часто болезненно воспринимаем замечания посторонних нашим детям. И резко и даже грубо реагируем, "чтобы не лезли".

Это часто становится темой родительских холиваров: одни считают, что никто не должен воспитывать ребенка через их голову, другие спрашивают: и что, уже слова ему не скажи, если он откровенного плохо себя ведёт, а родители не реагируют?

Я думаю, что, как ни странно, оба утверждения верны. Никто не должен воспитывать детей через голову родителей и тем более воспитывать родителей, обсуждая поведение, внешний вид, одежду их детей. На такие замечания вполне уместно ответить шуткой (не про ребенка) или просто просьбой оставить свое мнение при себе.

С другой стороны, если ребенок нарушает права другого человека: хватает его вещи, стучит ногами по спинке его кресла в самолёте, кричит там, где люди отдыхают, и этому ребенку не два года, совершенно нормально, если пострадавший сделает ему замечание напрямую. Он не воспитывает ребенка, он требует соблюдения своих прав. И это очень полезная обратная связь для ребенка. Иногда это гораздо эффективнее, чем попытки уставших родителей прекратить безобразие.

Бывают случаи, когда это нежелательно, например, из-за особенностей ребенка. Тогда родители могут сказать: "Я понимаю, что он вам мешает, но он не всегда может быстро успокоиться, пожалуйста, делайте все замечания через меня, так будет лучше".

26 сентября с 10:00 до 19:00 состоится второй по счету MamaPapa Forum Riga, одним из спикеров которого станет Людмила Петрановская. Тема ее лекции "Травля в детском коллективе: что делать". Доступны два формата участия — оффлайн и онлайн.