Как снизить свой уровень тревоги и помочь в этом ребенку

Сейчас многие столкнулись с большими трудностями: потеряли работу, доход, все чаще детей переводят на дистанционное обучение. Это время, когда налаженный и привычный быт больше не дает стабильности и иногда возможности что-то спрогнозировать или запланировать. Что же делать? Как уменьшить тревожность и сохранить теплые и гармоничные отношения в семье? Как поддерживать ребенка и помочь ему справиться с трудными моментами? Об этом в рамках рубрики "Счастливое материнство" рассказывает детский психолог Наталья Беляева.

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"Приветствую вас, дорогие мамы! В такое непростое время хочу поговорить с вами на крайне важную тему психоэмоционального состояния ребенка.

Знаете, я часто пишу — лучшее, что может сделать родитель для своего ребенка, это научиться справляться со своей тревогой. Почему, спросите вы?

Эмоциональное состояние мамы передается детям. Я скажу вам больше, дети до 3 лет полностью живут в эмоциональном поле мамы, а до 7 лет в сильной эмоциональной связи.

Когда вы в эмоциональном ресурсе, вы сможете поддержать ребенка, найти слова поддержки и одобрения.

Что же делать, если тревоги много?

Первое — это осознать и принять ее. Сказать себе: "Да, я тревожусь, мне страшно. Я взрослая и справлюсь с этим". Эти фразы очень поддерживают.

Второе — важно спросить себя, какая тревога у вас. Есть два вида:

ситуативная — когда есть конкретная ситуация, за которую переживаете,

невротическая — когда чувство тревоги тянется постоянно.



Если у вас ситуативная тревога, то действуйте — вы нашли причину, а значит, можно многое изменить. Со вторым видом тревоги люди чаще обращаются за поддержкой. Скажу честно, иногда без помощи специалиста с этой тревогой не справиться. Поэтому, если вы понимаете, что вам нужна помощь, ищите ее.

Сейчас я не буду сильно углубляться с рекомендациями о тревоге, хочу чуть больше сконцентрироваться на том, как вы можете помочь ребенку.

Говорите как можно больше с ребенком о его чувствах и делитесь своими. Приведу примеры поддерживающих фраз:

"Ты знаешь, мне тоже волнительно и сложно, но я верю, что все наладится",

"Я хочу, чтобы ты знал, я всегда поддержу тебя",

"Я вижу, что тебе сложно, я верю, ты сможешь преодолеть все трудности",

"Я рядом",

"Я сопереживаю тебе".



Согласны, что эти фразы поддерживают?

Уверена, они помогут установить доверительные отношения с детьми. Эти фразы располагают ребенка к общению, они дают ощущение "мама со мной, все будет хорошо".

В завершении мне хочется вернуться к теме ваших ресурсов. Обязательно находите время на себя, ваш эмоциональный фон — это поддержка для семьи.

Когда ребенок видит, что маме сложно, но она преодолевает эти сложности, он обучается многим вещам: сложности — это проявление жизни; у ребенка появляется вера в свои силы; ребенок учится на вашем примере заботиться о себе, о своих границах, а значит, и о других людях.

Помните, любой кризис имеет начало и завершение, и только от вас зависит, чем он закончится в вашей семье".