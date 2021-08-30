Как вернуться в школу после "удаленки"? Советы психотерапевта

Первого сентября школьников ждет не только радость встречи с одноклассниками, но и необходимость вновь освоить забытые за лето навыки. И не только в учебе, но и в общении — из-за длительной "дистанционки" детям придется заново учиться общаться в большом коллективе и решать конфликты.

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Возвращение в школу в этом году определенно будет новым опытом и школьники столкнутся не только с известными, но и пока неизвестными нам проблемами. Руководитель Центра подростковой и молодежной психотерапии Нил Сакс-Константинов рассказал, каких сложностей ожидать, и дал несколько советов, которые помогут облегчить жизнь школьникам, родителям и педагогам.

По словам психотерапевта, опыта возвращения к очному обучению после дистанционного у нас нет, но можно попытаться предугадать возможные проблемы у разных возрастных групп и искать подходящие решения.

Вне зависимости от возраста, год — это очень большой промежуток времени для ребенка. Дети постоянно находятся в процессе адаптации и в последнее время уже успели приспособиться к "домашней жизни". Несомненно, каждый ребенок будет по-своему реагировать на возвращение в стены школы, это займет некоторое время и может вызвать стресс и напряжение. Навыки общения, поиска друзей и социализации нужно тренировать точно так же, как и мышцы тела. Если дети были лишены такой возможности на протяжении целого года, наверняка будут такие ученики, которые придут в школу и "застрянут" на старте учебного марафона не готовые к забегу.

И родители, и преподаватели должны своевременно задуматься, какие именно навыки детям необходимо вспомнить и тренировать в соответствии с их возрастом. Для одного это может быть дружба, для другого — самоорганизация, социализация или умение следовать правилам. Можно предположить, что самые большие проблемы будут у подростков, которые дольше всех остальных были дома в прошлом учебном году, причем не только в Латвии, но и по всей Европе.

Новый опыт начальной школы





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Маленькие дети перенесли процесс дистанционного обучения легче других, ведь они могли больше времени проводить с родителями и семьей, однако учеба на "удаленке" привела к тому, что у этих детей совершенно новый школьный опыт. Внимание, слушание, умение следовать правилам и социализация — навыки, которые дети приобретают в первый год учебы в школе и которые требуют ежедневной практики. Так случилось, что у школьников младших классов в прошлом году не было возможности их освоить и многим придется учиться этому заново.

В первое время в школе им может быть трудно, ведь в классе много других детей. Кроме того, ребенок в школе не может играть с друзьями большую часть дня или пораньше уйти домой. Внезапная смена обстановки — для ребенка большой стресс. В школе он должен спокойно сидеть за партой, слушать и делать то, что не всегда может быть ему интересно.

Родителям стоит заранее объяснить ребенку, что его ждет. Например, что он не сможет брать с собой в школу любимые игрушки, на обед он будет ходить в столовую на большой перемене и, возможно, ему придется дожидаться родителей на продленке после уроков. Также родителям стоит первое время понаблюдать за тем, как дети себя ведут и чувствуют в школе.

В свою очередь, педагоги могут использовать множество простых методов, чтобы уменьшить стресс и способствовать концентрации внимания у самых маленьких учеников. Например, стоит разрешить детям ходить в школе босиком по несколько минут каждый день.

Детям в средней школе важно напомнить о дружбе





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Детям 9-11 лет важно регулярно тренировать полученные в первые годы школьной жизни навыки. Например, ребенку будет полезно самостоятельно собирать школьную сумку, следить за своим расписанием, чаще рисовать и заниматься по прописям. Несмотря на то, что процесс обучения в прошлом году для них продолжался, есть вероятность, что эти навыки были забыты. Именно поэтому, сейчас самое время возобновить "тренировки" не только в школе, но и дома с родителями.

Одна из самых важных компетенций, которую нужно приобрести в этом возрасте — это умение заводить друзей. В связи с тем, что дети в прошлом учебном году много времени проводили дома и не встречались регулярно со своими одноклассникам, после возращения в школу у них могут возникнуть проблемы. Родителям следует напомнить своим детям о базовых принципах дружбы. Например, что при встрече с одноклассником важно узнать как у него дела, выслушать и только потом рассказать о себе. Родители всегда должны поощрять детей вступать в контакт с одноклассниками, ведь это прекрасно помогает развить необходимые навыки.

Самые большие проблемы — у подростков





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Возвращение в школу для подростков в настоящее время связано с большим беспокойством и напряжением. Помимо учебы им придется заново проходить процесс социализации. Многие за последний год изменились внешне, а ведь это для детей старшего возраста связано с высоким уровнем стресса. Напряжение усиливается — и это может вызвать проблемы с психическим здоровьем. Например, ребенок может не хотеть ходить в школу или испытывать трудности с концентрацией внимания. Родителям стоит рассказать подросткам, как справиться с беспокойством, депрессивными мыслями или ощущением безнадежности. Чтобы уменьшить стресс в школе, преподаватели могут ввести новую традицию и начинать урок не с открытия книги, а с пяти глубоких вдохов и выдохов. Важно побудить молодых людей научиться оказывать себе первую психологическую помощь и регулярно устраивать минуты тишины в начале урока.

Подросток в школе сталкивается с достаточно высокими ожиданиями — он должен обладать хорошими навыками самоорганизации, уметь планировать учебный процесс, отслеживать свои домашние задания и брать на себя большую ответственность. И пусть многие вещи кажутся очевидными, организация времени для подростков — это совершенно новый мир.

Взрослые могут помочь детям практическими советами. Например, стоит рассказать, как спланировать свой день самостоятельно, как использовать для этого цифровой календарь и другие современные технологические решения.

Как еще родители могут помочь?





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Возвращение к школьной жизни сопровождается введением новых правил для детей всех возрастов. Речь идет о том, как вести себя в классе или как вежливо разговаривать с учителями. Чтобы добиться успеха, эти правила должны быть очень хорошо и четко сформулированы. В течение нового учебного года родители и педагоги должны быть готовы шаг за шагом объяснять детям, чего от них ждут.

Как отмечает эксперт, в прошлом учебном году в семьях, где родители проводили с детьми больше времени и помогали в учебе, дети не только легче пережили это необычное время, но и добились лучших результатов. Это лишний раз доказывает как важно поддерживать детей в процессе обучения и постоянно проявлять интерес к их эмоциональному благополучию. Не секрет, что многим детям нравилось дистанционное обучение, потому что они могли просыпаться намного позже обычного. Это еще раз подтверждает насколько важен для ребенка ежедневный распорядок дня и качественный отдых.

Психотерапевт также напоминает, что в этом году детям важно не только вернуться в школу, но и к любимым внеклассным занятиям. Конечно, у ребенка могут возникнуть опасения, что после каникул он многое забыл и не сразу добьется каких-то успехов. Родители должны поощрять детей и мотивировать их не бояться, ведь их друзья были в аналогичной ситуации. Кроме того, родители не должны забывать, что приобретенные детьми знания и навыки будут постепенно возвращаться.