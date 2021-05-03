Как воспитать успешного ребенка и научить его выстраивать отношения с деньгами

Детский психолог Наталья Беляева уверена, что нет ни одного родителя, который бы не хотел, чтобы его ребенок стал успешным в будущем. О том, что именно под этим подразумевается и как это связано с его материальным благополучием в будущем, она подробно рассказывает в своей рубрике на DELFI Woman "Счастливое материнство".

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"Для начала хочу обратить внимание на то, что под успешным я понимаю человека, который максимально реализуется в жизни. Он берет ответственность, умеет анализировать свое поведение, уважает свои границы и границы других людей.

Как же эти качества связаны с деньгами? Помню, где-то прочитала фразы о том, что чем больше мы берем на себя ответственности, тем более финансово независимыми мы становимся.

Я не имею в виду ту ответственность, когда человек взвалил на себя вся тонну груза и убирается, но главное сделать. Ответственность — это то, что человек ожидает от себя и от других. По личному опыту знаю, многим проще обвинять другого в чем-то, вместо того чтобы задать себе вопрос: "Как я допустил эту ситуацию в моей жизни?".

Уверена, это важное качество, которое неравнодушный родитель хочет развить в ребенке. Но часто именно поведение родителя мешает этому.

Типичные ошибки родителей

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Далее расскажу о некоторых ошибках в поведении, которые не способствуют развитию у ребенка ответственности и самостоятельности в принятие решений.

Когда родитель делает за ребенка какие-то вещи. Например, уроки. Много советует и читает нотации. Высмеивает или говорит: "Давай я быстрее сделаю сам!".

Еще одно важное качество — это умение анализировать свое поведение. Его развитию мешает восприятие ошибки как катастрофы, провала. Но к любой ошибке важно относиться как к просто опыту и в этом опыте учить ребенка анализировать. Можно спросить: "Как ты думаешь, из-за чего у тебя не получилось достичь необходимого результата?", "Что в следующий раз можно улучшить в этой ситуации?", "Как еще можно было поступить?". Задавая такие вопросы, родитель обучает ребенка думать и при этом ребенок понимает, что ошибаться это нормально. Плюс — вы улучшаете ваши отношения.

По опыту работы с клиентами знаю, что когда ребенок принес "2" или не сделал то, что у него попросил родитель, диалог строится таким образом: ребенок молчит, а родитель говорит приблизительно следующее: "Ну сколько раз тебе говорить! Неужели так сложно сделать домашнее задание или выполнить то, о чем тебя попросили?! Ты ничего не ценишь!" и так далее. При таким общении ребенок получает следующий опыт: я — плохой, ошибаться нельзя и плюс ваши отношения ухудшаются.

Уверена, вы много раз слышали истории об "отличниках" и о "двоечниках". Истории о том, как первые не смогли добиться в жизни максимальной реализации себя, зато "двоечники" сумели максимально раскрыть себя, и, как правило, у них на порядок выше зарплата. Почему так происходит? Из-за отличия в мышлении. Отличник чаще действует по заученному сценарию, хотя жизнь не стоит на месте, нужно учиться быть быстрым, умеющим найти простой выход из ситуации и действовать. Именно этими качествами как раз и обладает "двоечник".

Как построить гармоничные отношения с деньгами

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Родители часто спрашивают меня, стоит ли платить ребенку за хорошие оценки. Я крайне не рекомендую это делать. Оценки и учеба в целом — это зона ответственности ребенка. Это его первый и важный опыт выстраивания отношений с социумом и с самим собой тоже. Родителю важно быть рядом и поддерживать ребенка, но не делать за него и, тем более, не использовать вторичную мотивацию — плата за учебу.

Давать ли ребенку карманные деньги? Однозначно — да.

Какую сумму давать? Думаю, важно исходить из финансовых возможностей семьи и учитывать возраст ребенка. В 5 лет и в 12 это точно будут разные суммы. Для пятилетнего ребенка карманные деньги еще не являются чем-то очень ценным и значимым, тогда как для 12-летного подростка это важная часть жизни, потому что в этом возрасте он хочет быть менее зависимым от родителей и иметь возможность потратить деньги на свои нужды.

Хочу дать несколько рекомендаций о деньгах.

1. Карманные деньги лучше всегда давать в конкретный день и конкретную сумму (которая с возрастом увеличивается). Это может быть один раз в неделю, раз в месяц и так далее. Здесь важна последовательность.

2. Не наказывайте ребенка карманными деньгами, это неэффективная стратегия. Карманные деньги — это собственность ребенка, и он учится ими распоряжаться, как умеет. Есть дети, которые умеют копить, есть кому нравится потратить сразу все в один день. Откажитесь от нотаций, обучайте ребенка анализировать его поведение — это ценно. И тогда ребенок рядом с вами будет гармонично развиваться.

И в заключении хочу сказать следующее: прекратите слишком стараться для ребенка, научитесь справляться с вашей родительской тревогой. Мы обучаемся ценить то, что имеем из состояния дефицита. Именно в таком состоянии мы обучаемся придумывать выходы из некомфортной ситуации. Нет необходимости удовлетворять все потребности ребенка — важно научить его справляться с эмоциями, ведь жизнь не дает нам все и сразу и где-то нужно уметь преодолевать себя".