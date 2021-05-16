Кормление грудью после 1,5 лет: потребности ребенка и мамы

Есть много мифов, связанных с кормлением после года, а тем более после полутора лет — многие мамы обращаются за консультацией именно в этот период. Ребенок начинает вести себя активно и даже требовать кормление, а в нашем менталитете присутствует осуждающая нота по отношению к мамам, которые якобы "много позволяют и балуют своих детей". Давайте разберемся в главных аспектах кормления ребенка грудью после 1,5 лет!

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Если ребенок хочет продолжать грудное вскармливание, на это есть причины. Вот основные из них.

Продолжается развитие ротовой полости

Кормление способствует нормальному расширению неба и развитию челюстей. Это нужно для обеспечения места для режущихся зубов.

Сохраняется потребность в сосании

Вдумайтесь, детские стоматологи пишут, что нормально сосать пустышки лет до четырех и дольше. То есть природа задумала подмену груди резиновым заменителем? Или же этот гаджет был изобретен, чтобы подменить грудь ради удобства взрослого человека и соску ввели в культуру как основу и базу младенчества? Ведь если у ребенка в 1,5 года забрать грудное вскармливание, то ему почти всегда дают пустышку, даже если ее до этого не было. А если не будет и пустышки, то с большой вероятностью ребенок начнет сосать пальцы, уголки одеяла, грызть ногти. А сосание и жевание ЛЮБЫХ инородных предметов приводит к изменению прикуса. Есть исследования. Сосание же груди не вредит, а наоборот, позитивно влияет на этот аспект.

Для развития мозга нужна стимуляция

Тактильная, эмоциональная. И само молоко. Да, оно нужно для развития мозга! Во время кормления все эти три вещи работают.

Поддерживает иммунитет



Иммунные факторы, которые содержатся в молоке и возрастающая их концентрация по мере увеличения срока кормления, это тот вопрос, который я освещаю очень часто в своих статьях. Но повторюсь. Молоко защищает организм крохи.

Работает как средство успокоения

Грудное вскармливание классно помогает успокоиться перед сном, ведь процесс сосания тормозит нервную систему. Это природный механизм.

Хороший способ общения

В возрасте 1,5-2 лет малыши обычно не сидят на месте ни минуты, все исследуют вокруг, не всегда понимают значение слова "нет". А кормление дает возможность и маме и малышу отдышаться, прийти в себя. Это способ коммуникации с крохой, который дан от природы как палочка выручалочка.

Помогают усваивать пищу



Молоко защищает пищеварительную систему ребенка. В нем около 200 ферментов, которые помогают усваивать пищу.

Система защиты

Во время заболевания ребенка в молоке становится больше защитных факторов, причем именно тех, которые нужны именно сейчас малышу.

Что же делать, если маме кормление доставляет дискомфорт?



1. Наладить культуру кормления у груди

Введите кодовое слово, как вы с малышом будете обозначать кормление. Покажите ему, как нужно просить так, чтобы вам было комфортно психологически. Дайте понять, что грудь — ваша, и вы решаете. Но не запретами. Так вы спровоцируете волну беспокойства у ребенка. Наоборот. Работайте на опережение. Видите, что сейчас попросит, подзовите, дайте грудь сами. Акцентируйте на том, что грудь дает мама. Просим, вот так.

День… два… может неделя или две и ребенок больше не будет требовать грудь с криками, как вам было дискомфортно. Будет нежно просить, как вы условились. Вы начнете новый этап взаимодействия с малышом. Приятный, нежный.

Частота же прикладываний зависит от характера ребенка, темперамента, времени, которое вы проводите порознь и его физиологических особенностей.

2. Выстраивать личные границы

Никто не может и не должен влиять на решение матери заканчивать кормление. Она отвечает за здоровье ребенка — как физическое, так и эмоциональное. Это ее зона ответственности. Она всегда чувствует как правильно, особенно, если отключить "внешний шум".

3. Подумать о внутреннем ресурсе

Часто раздражает все, и кормление в том числе, если внутри опустошение и усталость. Поищите группы поддержки (у меня их две в WhatsApp), найдите единомышленниц. Найдите хоть кусочек времени на себя, чтобы выдохнуть и наполниться силами.

Что же делать, если мама сама решила заканчивать кормление? Прежде всего, нужно подойти к этому осознанно. Понять, как это происходит, ведь если мы не дожидаемся самоотлучения, то процесс отлучения по инициативе мамы может быть настолько мягким, что ребенок не проронит ни слезинки. Он даже не поймет, что события были форсированы. Но физиологическую потребность в сосании вы должны иметь в виду в этом возрасте по любому.

У меня есть большой вебинар по аспектам долгокормления и мягкого отлучения. Есть личные консультации. Есть замечательная книга Ирины Рюховой "Ваш грудничок старше года". Вооружайтесь информацией! Также вы всегда можете обратиться ко мне за поддержкой в социальных сетях — в Instagram или Facebook.

Мудрости вам, дорогие мамы!