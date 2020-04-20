Корона, Ковид, Санитайзер: зачем родители называют детей в честь пандемии

Пока медики размышляют о том, как называть детей, зачатых во время карантина, родители новорожденных малышей придумывают им имена, которые напрямую отображают происходящее сейчас в мире.

Корониалы — так, по аналогии с миллениалами, медики предлагают называть детей, зачатых во время карантина из-за эпидемии коронавируса. Они родятся не раньше осени-зимы 2020 года. О том, как называть малышей, которые появляются на свет сейчас, идей ни у кого нет. Зато родителей Covid-19 вдохновил на придумывание новых имен.

Как пишет портал Lenta.ru со ссылкой на The Mirror, родившегося во время пандемии коронавируса в Индии ребенка родители решили назвать именем Санитайзер. Это одно из средств, которое, наравне с многочисленной техникой и лекарствами, используется в борьбе с вирусом. Так семья решила сохранить в памяти сложное время, в которое появился их сын.

По словам родителей, врачи с улыбкой отреагировали на имя мальчика. "Когда люди станут вспоминать о коронавирусе, они будут говорить, что именно это химическое средство спасло их от инфекции", — рассказал отец новорожденного. При этом семейная пара дополнила, что пандемия касается всего человечества, и такой поступок можно считать их вкладом в борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Внести такой же вклад за несколько недель до этого решила и другая жительница Индии Райпура Прити Верма. Когда у нее начались сильные родовые схватки, мужу роженицы с огромным трудом удалось добиться того, чтобы к ней приехала скорая. 27 марта на свет появились близнецы — мальчик и девочка. Родители решили назвать дочку Корона (в честь коронавируса), а сына — Ковид (в честь вызываемой коронавирусом болезни Covid-19).

"Хотя вирус опасен и угрожает жизни, эта вспышка заставила людей сосредоточиться на гигиене и санитарии, а еще благодаря ей у нас появились и другие хорошие привычки. Поэтому мы и подумали об этих именах. А когда и медсестры в больнице начали звать малышей Корона и Ковид, мы окончательно утвердились в нашем решении назвать их в честь пандемии", — объяснила Прити.

Ранее о рождении в индийском штате штате Уттар Прадеш еще одной девочки по имени Корона сообщил сайт газеты Deccan Herald — малышка появилась на свет за несколько часов до того, как в Индии был объявлен строгий комендантский час.