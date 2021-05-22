Лопни ананас! Как попыты и симпл-димплы превратились в тренд 2021 года

Миллиарды просмотров в социальных сетях, десятки различных экспериментов и игр: на место спиннеров, слаймов и сквишей пришли попыты и симплы-димплы. Их скупают не только дети, но и взрослые. Чем же новые игрушки-антистрессы привлекли к себе столь пристальное внимание и почему продолжают стремительно набирать популярность?

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Помните, как всего несколько лет назад мир сходил с ума по спиннерам? Раскрутилась эта простая конструкция из подшипника очень быстро — взрослые и дети охотились за ней по всем магазинам, собирая целые коллекции и даже изготавливая самодельные экземпляры. К настоящему моменту интерес к этой игрушке сильно поубавился, хотя она по-прежнему продается в магазинах.

Сегодня ажиотаж наблюдается уже на другие изобретения и самые популярные из них попыты и симпл-димплы. Последнее по своей форме напоминает спиннер, только функция у него другая — не вертеть, а лопать.

С английского языка simple dimple переводится как "простая ямочка", в которой может быть два, три или пять пупырок разного цвета и размера. Носить игрушку можно в качестве брелка.

Что же касается попыта, то, если захотите блеснуть в беседе с кем-то знанием этого слова, произносите его с ударением на второй слог — попЫт. С английского языка Pop It переводится как "Лопни это". По сути, это современная интерпретация воздушно-пузырчатой пленки. Все же до характерного хлопка сдавливали пальцами пузырьки? Разница между такой пленкой и попытом в том, что:

попыты лопать можно до бесконечности, потому что это силиконовый коврик, в котором в среднем около 30 пупырок одного размера;

попыты бывают разных форм, в том числе виде фруктов, анимационных героев, но чаще всего — квадратной или круглой;

попыты доступны в самых разных цветовых гаммах.

Когда появились спиннеры, еще не было TikTok, который нынешним игрушкам помог стремительно набрать популярность и стать трендом весны 2021 года. Бесспорным лидером в этой категории является попыт — видео под хештегом #popit в TikTok собрало 3,1 миллиарда просмотров, тогда как ролики под хештегом #simpledimple — 118,5 миллиона. Число просмотров растет с каждым днем, как и самих роликов. Причем снимают их не только дети, но и взрослые. Например, быть в тренде захотела и российская журналистка Ксения Собчак.

Но если вы думаете, что упомянутые игрушки можно только мять в руках, то это не так. Есть разные игры, в которых их можно использовать, например, лопать пупырки на скорость.

Помимо этого, в интернете собрано множество идей альтернативного использования этих игрушек. Например, для кулинарных изысков — заливаете в попыт шоколадный крем или расплавленный шоколад и замораживаете, спустя какое-то время, модный десерт готов. Можно провести эксперимент — залить воду, заморозить ее в попыте и проверить, изменится ли после этого звук, говорят, он становится более четким. Еще очень популярно записывать медитативные видео с лопанием пузырьков.

Также можно найти массу роликов, в которых люди разного возраста демонстрируют самодельные попыты и симплы-димплы, даже из песка.

Чтобы смастерить самый простой экземпляр, вам понадобится несколько видов бумаги, ножницы и фломастеры.

Первоклассница Дарья, как и многие дети, в восторге от этих новинок. У нее были разные игрушки-антистресс, но выбрать самую любимую в ходе нашей беседы она так и не смогла. "Меня эти игрушки не успокаивают, просто прикольно с ними играть — сжимать, лопать или растягивать, — говорит девочка. — Когда-то у меня было много слаймов. Они очень вкусно пахли и хорошо растекались, но после того, как они испачкали некоторые вещи, мама их выкинула и больше не покупает. Сквиш-акулу тоже пришлось выбросить, но потому, что у нее быстро оторвался хвост". К слову, уже продаются и чехлы-попыты, и брелки, и браслеты, и светящиеся симплы-димплы.

Мама Дарьи увлечение ребенка поддерживает в разумных пределах, считая, что называть такие игрушки антистрессовыми не более, чем маркетинговый ход: "Отвлечь она, наверное, может, но снять стресс — вряд ли. Ребенок постоянно просит их по той причине, что они есть у кого-то, значит, и мне нужно, чтобы не отставать от других. Одну игрушку купишь, вторую, но детям же нужно еще и еще. И порой очень трудно объяснить, что не надо тратиться на 10 попытов разных цветов". Впрочем, иногда даже при желании это сделать не удается, потому что раскупают сейчас попыты и симплы-димплы очень быстро.

Конечно, это происходит не потому, что люди стремятся ощутить на себе антистрессовый эффект, хотя он все-таки тоже может присутствовать. Некоторые эксперты полагают, что как минимум избавиться от легкого напряжения, волнения и тревожности они могут помочь, как и избавиться от вредных привычек, например, от покусывания губ, обгрызания ногтей или от ковыряния заусенцев. "Однако в сильных стрессовых ситуациях такие релакс-гаджеты не справятся. Тогда уж намного эффективнее будет подышать с ребенком от 1 до 3 минут или попить воды, посчитать хотя бы до 10. А иногда можно просто поговорить, погулять, заняться какой-то физической активностью", — говорит психолог Вита Герасимова.

Она уверена, что нынешний всплеск популярности объясняется стадным рефлексом — "у других есть и я хочу". "Правда, кому-то больше нравятся мягкие предметы, кому-то склизкие, кому-то что-то лопать в руках и так далее. Но нужно помнить также о том, что всегда можно найти альтернативу таким игрушкам. Например, насыпать в емкость обычный или кинетический песок либо манку и дать ребенку возможность потрогать это руками, рассыпая на подготовленную поверхность, скажем, поднос. Или предложите перебрать камушки, каштаны. Все зависит от доступных ресурсов и возраста ребенка".