Лопни ананас! Как попыты и симпл-димплы превратились в тренд 2021 года

Миллиарды просмотров в социальных сетях, десятки различных экспериментов и игр: на место спиннеров, слаймов и сквишей пришли попыты и симплы-димплы. Их скупают не только дети, но и взрослые. Чем же новые игрушки-антистрессы привлекли к себе столь пристальное внимание и почему продолжают стремительно набирать популярность?

Помните, как всего несколько лет назад мир сходил с ума по спиннерам? Раскрутилась эта простая конструкция из подшипника очень быстро — взрослые и дети охотились за ней по всем магазинам, собирая целые коллекции и даже изготавливая самодельные экземпляры. К настоящему моменту интерес к этой игрушке сильно поубавился, хотя она по-прежнему продается в магазинах.

Сегодня ажиотаж наблюдается уже на другие изобретения и самые популярные из них попыты и симпл-димплы. Последнее по своей форме напоминает спиннер, только функция у него другая — не вертеть, а лопать.

С английского языка simple dimple переводится как "простая ямочка", в которой может быть два, три или пять пупырок разного цвета и размера. Носить игрушку можно в качестве брелка.

Что же касается попыта, то, если захотите блеснуть в беседе с кем-то знанием этого слова, произносите его с ударением на второй слог — попЫт. С английского языка Pop It переводится как "Лопни это". По сути, это современная интерпретация воздушно-пузырчатой пленки. Все же до характерного хлопка сдавливали пальцами пузырьки? Разница между такой пленкой и попытом в том, что:

Когда появились спиннеры, еще не было TikTok, который нынешним игрушкам помог стремительно набрать популярность и стать трендом весны 2021 года. Бесспорным лидером в этой категории является попыт — видео под хештегом #popit в TikTok собрало 3,1 миллиарда просмотров, тогда как ролики под хештегом #simpledimple — 118,5 миллиона. Число просмотров растет с каждым днем, как и самих роликов. Причем снимают их не только дети, но и взрослые. Например, быть в тренде захотела и российская журналистка Ксения Собчак.

Но если вы думаете, что упомянутые игрушки можно только мять в руках, то это не так. Есть разные игры, в которых их можно использовать, например, лопать пупырки на скорость.

Do you prefer mini or huge ? 🤨#fidgets #popit #hugepopit #bigpopit #fidgettoys