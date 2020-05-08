Made in Latvia. Аскетично, уникально и красиво — товары для детей местного производства, которыми можно гордиться

Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) опубликовало новый каталог продуктов местного производства, в котором особое место занимают товары для детей. Предлагаем вместе ознакомиться с некоторыми из них — от развивающих игрушек до одежды и мебели.

Бизиборд "Beloved Boards"





Это не обычный плюшевый мишка, а развивающая игрушка — деревянная доска с играми для самых маленьких, которые любят нажимать на разные кнопочки, переключатели, дверцы и т.д. Предназначена для детей от шести месяцев до трех лет. С помощью различных обучающих элементов ребенок сможет выучить цвета, цифры, формы, а также развивать мелкую моторику.





Бизиборд изготовлен из деревянных деталей, цветные элементы которого окрашены экологически чистой и безвредной краской, поэтому родители могут ни о чем не беспокоиться. Более подробную информацию вы можете узнать здесь.