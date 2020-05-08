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Книги для хранения воспоминаний "LA LA LA Design"
Made in Latvia. Аскетично, уникально и красиво — товары для детей местного производства, которыми можно гордиться
Foto: instagram.com/lalaladesign; instagram.com/solidwoodgifts; instagram.com/naturekingcradles; instagram.com/forgaminnt_kids

Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) опубликовало новый каталог продуктов местного производства, в котором особое место занимают товары для детей. Предлагаем вместе ознакомиться с некоторыми из них — от развивающих игрушек до одежды и мебели.

Бизиборд "Beloved Boards"


Это не обычный плюшевый мишка, а развивающая игрушка — деревянная доска с играми для самых маленьких, которые любят нажимать на разные кнопочки, переключатели, дверцы и т.д. Предназначена для детей от шести месяцев до трех лет. С помощью различных обучающих элементов ребенок сможет выучить цвета, цифры, формы, а также развивать мелкую моторику.

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A post shared by Beloved Boards (@beloved_boards) on Mar 9, 2020 at 11:07pm PDT


Бизиборд изготовлен из деревянных деталей, цветные элементы которого окрашены экологически чистой и безвредной краской, поэтому родители могут ни о чем не беспокоиться. Более подробную информацию вы можете узнать здесь.


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Книги для хранения воспоминаний "LA LA LA Design"

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DELFI Woman

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DELFI Woman

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Made in Latvia Дети и родители игрушки Развитие ребенка
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