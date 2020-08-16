"Мало молока" или о том, как важно осознать свою родительскую ответственность

Эта тема очень неоднозначная. С одной стороны, она окружена огромным количеством мифов, с другой — связана с темой недостаточности питания и поэтому напрямую касается здоровья ребенка, а значит, особенно важно в ней хорошо разбираться.

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Ситуации необоснованного докорма ребенка смесью, тогда как у мамы хватает молока вполне нередкое явление. В первую очередь они связаны с тем, что множество капризов крохи принимаются за требования дополнительного кормления. Однако малыш может капризничать по множеству причин. Например, ощущение наполненного мочевого пузыря дает чувство дискомфорта и часто является причиной плача, который появляется за 10-40 минут до мочеиспускания. Кто-то решает этот вопрос высаживанием (хорошая статья на эту тему здесь), а кто-то просто успокаивается, научившись распознавать истинные причины плача ребенка.

Однако есть ситуации, когда новорожденный из-за недостаточного количества питания становится так называемым "ленивым сосуном" или просто очень много спит и его крайне сложно разбудить. Это тревожная ситуация, которая может говорить о том, что ребенку действительно недостаточно питания и просто нет сил, чтобы быть активным и бодрствовать между снами. Поэтому хорошо бы, чтобы мама могла распознать реальную угрозу недоедания.

Прежде всего, о том, достаточно ли кроха получает питания, говорят прибавки в весе. В первый месяц жизни минимальная прибавка за месяц составляет 500 г. (внимание!) от веса при рождении, не минимального. Это тот минимум, когда докорм не нужен, но организацию грудного вскармливания нужно пересмотреть, "выдохнуть" можно, если прибавка уже около 700-800 г. в месяц и более. Второй и третий месяц минимальный порог такой же. Затем набор веса идет чуть менее интенсивно.

Если же мы говорим о новорожденном, то еще один "маячок" — это восстановление веса при рождении к двум неделям жизни малыша. Если вес от рождения восстановился еще раньше, прекрасно.

Как же быть тем, кто только родил и кормит грудью? Основными индикаторами на первые недели жизни крохи могут быть следующие вещи:

Если на 4-5 день ребенок все еще какает меконием (он темного цвета), то необходимо срочно оценить достаточность питания. К концу первой недели ребенок обычно опорожняет кишечник как минимум 2-3 раза в сутки и стул его жидкий или пастообразный.

(он темного цвета), то необходимо срочно оценить достаточность питания. К концу первой недели ребенок обычно опорожняет кишечник как минимум 2-3 раза в сутки и стул его жидкий или пастообразный. Моча бесцветная и без запаха. После 4-го дня ребенок мочит 5-7 одноразовых подгузников (в случае, если они используются). После 10-го дня жизни нормой уже будут 10-12 мочеиспусканий в сутки.

После 4-го дня ребенок мочит 5-7 одноразовых подгузников (в случае, если они используются). После 10-го дня жизни нормой уже будут 10-12 мочеиспусканий в сутки. Глотки. Слушайте, как часто ребенок глотает. Меняйте грудь по необходимости, если глотки становятся совсем редкие. Применяйте метод "сжатия груди по Ньюману" на редких глотках, перед сменой груди или даже чаще.

Безусловно, лучшей профилактикой всех проблем будет информация о том, что именно ассиметричное прикладывание наиболее эффективно и оно же является правильным. Тогда, когда тело ребенка прижато к маме. Далее в видео вы найдете информацию об основных ошибках в прикладывании.

Бывают объективные случаи, когда "мало молока". Это состояние здоровья мамы (проблемы с щитовидной железой, гормональные нарушения, нехватка железистой ткани в груди и др.). Или же проблемы со здоровьем крохи влияют не недобор веса. Однако эти факторы встречаются намного реже, чем проблемы с самой организацией процесса грудного вскармливания.

Успешного вам грудного вскармливания, дорогие мамы!

Благодарю команду профессионалов за предоставленную информацию.

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