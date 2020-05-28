Беременность после 35 и даже 40 лет больше не вызывает осуждения, потому что теперь это — новая реальность. Если женщина ведет здоровый образ жизни и готова к подобному шагу — то возможно все, говорит главврач Рижского роддома и главный специалист Министерства здравоохранения по вопросам гинекологии и родовспоможения Даце Резеберга.

Беременность после 35 лет — общая тенденция, наметившаяся в развитых странах, и Латвия в этом плане — не исключение. Как рассказывает Резеберга, женщины в возрасте около 40 лет, которые решают родить еще одного ребенка (уже рожавшие в возрасте 20-30 лет), в некотором роде спасают демографическую ситуацию. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний о родах и новорожденных в период с 2009 по 2018 год (информация за 2019 год еще не обобщена — авт.), в 2009 году мамами стали 21 559 женщин, из которых 3101 — старше 35 лет. А в 2018 году мамами стали 18 983 женщины, из которых 3991 была старше 35 лет.

Опытом материнства с порталом DELFI поделилась Рената, которая родила второго ребенка в 38 лет — она рассказала о том, что позволило ей принять это важное решение и как этот шаг изменил ее жизнь. "Когда родилась дочка, мне было 38 лет, — говорит она. Первому ребенку, сыну, было на тот момент 16 лет. Я растила его, будучи так называемой матерью-одиночкой, потому что мы разъехались с его отцом, когда сыну было три года. К тому моменту с отцом дочки мы были вместе уже четыре года и рассматривали рождение общего ребенка как следующий шаг в наших отношениях. Его единственному ребенку, тоже сыну, тогда исполнилось 22 года. Мы хотели общего.

Жительницы развитых стран все чаще откладывают рождение первого ребенка и решаются на этот шаг только после 35 лет. Резеберга не советует долго ждать, если речь идет именно о первой беременности: "Фертильность после 35 лет снижается, и у мужчин тоже, поэтому может случиться так, что после того, как вы примете решение о пополнении семейства, забеременеть окажется не так просто". Также с возрастом повышается риск врожденных аномалий развития плода, однако, как подчеркивает врач, в наши дни существует очень много возможностей проведения тестов на ранних сроках беременностей — поэтому данный аргумент больше не является решающим. Доступен скрининг на ранних сроках, УЗИ — исследования, которые, по словам Резеберги, с каждым годом демонстрируют все большую точность, также есть возможности провести так называемый неинвазивный пренатальный тест (НИПТ). "Поэтому это больше не является основным фактором риска", — говорит врач.