Сколько бы лет ни было ребенку, ему всегда будет сложно открыться перед родителями и признаться им в собственной гомосексуальности, небинарности, бисексуальности или ощущении несоответствия своему биологическому полу. Родителям тоже может оказаться непросто принять этот факт. Июнь — месяц ЛГБТ-прайда, поэтому сейчас особенно важно открыто говорить о том, как могут поддержать подростка, совершившего каминг-аут, его самые близкие люди — родители.

Как после признания ребенка в собственной гомосексуальности, транссексуальности или, к примеру, асексуальности родители могут принять неожиданно открывшийся факт? Об этом порталу DELFI рассказала клинический психолог и когнитивно-поведенческий психотерапевт Мария Абелтиня; также своей историей поделилась эксперт по вопросам общественной интеграции Лиесма Осе — ее дочь совершила каминг-аут, признавшись, что ей нравятся девушки.

История Лиесмы



Дочь Лиесмы Осе рассказала маме о своей гомосексуальности, когда приехала домой на летние каникулы из Копенгагена. Вместе с Линдой погостить приехала и ее однокурсница. Когда ее подруга немного раньше отправилась в Норвегию к своим родителям, Линда призналась маме, что их связывают романтические отношения. "Мы шли к морю, был солнечный, красивый, немного облачный день, ветер, волны, и тогда Линда мне рассказала, что на самом деле они вместе. В тот момент я лишилась дара речи. Я сильно удивилась и, как мне кажется, я сказала "ну да", но, скорее всего, изменилась в лице, я вообще не умею врать или скрывать эмоции, после чего Линда посмотрела на меня и тоже помрачнела", — вспоминает Лиесма.

Каминг-аут дочери совпал со временем, когда в 2008 году Лиесма Осе вместе с единомышленниками боролась за то, чтобы негосударственная организация Mozaīka получила необходимое финансирование. "Я была одной из тех, кто воевал и боролся за выживание Mozaīka, чтобы им присудили институциональный грант, чтобы в Латвии защищались права геев и лесбиянок, и, если честно, мне это казалось очень важным — принять людей с гомосексуальной ориентацией, хотя я сама гетеросексуальна", — говорит Лиесма. Несмотря на это, она испытала шок, когда нечто подобное оказалось связано с ее семьей. После признания дочери она еще некоторое время погостила у родителей, но после ее отъезда у Лиесмы появилось чувство, будто дочь чем-то омрачена и ощущает себя немного отчужденной.