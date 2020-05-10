Мамы помогают мамам: бесплатные консультации молодым родителям

Появление малыша — это радость. Но и трудности, связанные с уходом за новорожденным, почти неизбежны, особенно, если это первенец в семье. В ситуациях, когда негативных эмоций и тревог больше, чем моментов счастья, молодым родителям нужна реальная помощь. В Латвии ее бесплатно оказывает Ассоциация Детских поселков SOS в рамках благотворительного проекта "Рождение ребенка". О том, как это происходит на практике, DELFI Woman рассказала его руководитель Рамона Трейлона.

— Вполне вероятно, что сегодня многие впервые узнают о таком проекте и лично о вас, поэтому для начала расскажите, пожалуйста, немного о себе.



В свое время, учась в вузе, я особенно интересовалась психологическим развитием детей. Большим открытием для меня было узнать, насколько важны для развития человека первые три года жизни и как значима в эти три года роль родителей.

Закончив учебу, я работала в рекламной индустрии, потом снова вернулась к психологии, и вот уже шесть лет моя работа полностью связана с поддержкой и образованием родителей. Я консультант по грудному вскармливанию, лектор, тренер "Программы образования родителей" и ПЭП-мама.

Аббревиатура РЕР/ПЭП и на латышском, и на русском расшифровывается одинаково — первая эмоциональная помощь. Вообще, ПЭП-мам в Латвии несколько десятков, но обычно за их услуги нужно платить, тогда как программа "Рождение ребенка" дает возможность получить консультацию ПЭП-мамы бесплатно.

— Любая мама может стать ПЭП-мамой?

Чтобы пройти обучение и получить сертификат, обязательно надо быть мамой. У большинства ПЭП-мам несколько детей. Например, у меня их трое.

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Для получения сертификата надо пройти двухлетнее обучение, которое предлагает Центр семейной психологии LĪNA. Мамы ПЭП, которые участвуют в проекте "Рождение ребенка", к тому же и консультанты по грудному вскармливанию.

Список вопросов, на которые может ответить ПЭП-мама, довольно большой — детский сон, причины плача, кормление, эмоциональное и физическое развитие малыша, хендлинг и многое другое. Но главное, что молодые мамы могут поделиться своими страхами, эмоциями, получить утешение и моральную поддержку. При этом необязательно, что это будет мама с первым ребенком. К нам обращаются женщины, у которых уже второй, третий, а бывает, что и пятый ребенок. Ведь все дети разные. Как и ситуации. И бурю гормонов в послеродовой период никто не отменял.

Мы видим, что часто маме нужны буквально пара слов поддержки и в ней снова просыпается уверенность в том, что она все знает и все умеет.

Иногда женщине нужно просто расслабиться. Тогда в ход идут различные техники массажа. Мы стараемся сделать так, чтобы мама была спокойной и умиротворенной — для малыша это очень важно.

— ПЭП-маму можно пригласить к себе домой?

Да, чаще всего так и происходит — мамы ПЭП приезжают на дом. В рамках программы в первые три месяца жизни ребенка ПЭП-маму можно пригласить до семи раз.

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Когда ребенку исполнится шесть месяцев, мы приглашаем маму с малышом на групповые занятия. Это возможность первой социализации для детей в специально оборудованном помещении, а для мам возможность пообщаться, получить ответы на свои вопросы, эмоциональную поддержку и заряд позитива. В рамках программы можно посетить десять таких групповых занятий.

В нынешней ситуации занятия в группах не проводятся — ждем, когда отменят режим чрезвычайной ситуации. А консультации в эти два месяца предлагаем по Skypе, WhatsApp или по телефону. Но, конечно, личная встреча всегда лучше.

— Насколько такая помощь востребована?

Крайне востребована. Очень часто молодые родители, прежде всего мамы, не уверены в том, правильно ли ухаживают за малышом, боятся ему навредить, в чем-то ошибиться. Бывает, что мечты о беззаботном времени с ребенком оборачиваются стрессом, страхом, иной раз даже отчаянием.

По-настоящему полезной информации и советов порой либо нет, либо, наоборот, их слишком много, и очень трудно выбрать правильный. Молодые мамочки зачастую не знают, кому доверять, кого слушать, словом, как сделать так, чтобы малыш был счастлив. А еще, в числе прочего — как принять тот факт, что жизнь уже никогда не будет такой как раньше.

Наша цель — сделать все для того, чтобы с момента появления ребенка на свет рядом с ним была спокойная и счастливая мама, чтобы трудности не выбили ее из колеи.

— Есть родители, которым вы помогаете прежде всего?

Никаких специальных критериев нет, мы помогаем всем, кому можем помочь. Повышенное внимание мы уделяем мамам, которым труднее, чем другим. Это, например, одинокие мамы, женщины, которые сами когда-то воспитывались в детском доме, мамы, у которых проблемы со здоровьем или мамы детей, имеющих такие проблемы.

Еще одна важная группа нуждающихся в нашей помощи — это несовершеннолетние мамы. Бывает так, что финансовые и эмоциональные трудности, разного рода зависимости и другие факторы увеличивают риск того, что маму лишат родительских прав и заберут ребенка. Очень важно, чтобы в таких или похожих сложных ситуациях мама могла бесплатно получить эмоциональную поддержку. Ее мы и оказываем — помогаем маме найти в себе силы и внутреннюю уверенность, осознать, что она — самая лучшая и самая любимая для своего малыша.

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Но, как я уже сказала, эмоциональной помощью дело не ограничивается: мы помогаем и чисто практическими советами по уходу за ребенком, например, наладить грудное вскармливание.

— Получается, вы помогаете не только мамам из "группы риска"? На помощь могут рассчитывать все молодые родители?

К сожалению, не все. За помощью к нам может обратиться любая мама, которая чувствует, что ей это нужно. Но важно подчеркнуть, что сейчас программа "Рождение ребенка" финансируется Ассоциацией Детских поселков SOS за счет собранных пожертвований. Мы бы очень хотели, чтобы средства на программу выделяло государство или самоуправления — тогда мы могли бы предложить свою помощь абсолютно всем мамам.