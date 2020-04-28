Марьяна Безруких: "Дети почти никогда не жалуются без причины"

Мы привыкли к тому, что стрессом считают какие-то глобальные потрясения — например, развод родителей, тяжелые заболевания. Но ученый нейрофизиолог, психолог, профессор, доктор биологических наук, главный научный сотрудник института возрастной физиологии Марьяна Безруких призывает обратить внимание на повседневные стрессовые ситуации, которые возникают в семье.

Факторы риска

"Итак, что может вызывать стресс? Прежде всего это физиологические причины, например голод, жажда, жара, шум. Порой ребенок сидит вместе с папой и мамой в большой компании, в очень шумном помещении в течение нескольких часов, а родители потом удивляются или даже раздражаются от того, что ребенок начинает плакать, капризничать.

Чрезмерные нагрузки, резкое сокращение времени прогулок, сна, двигательной активности — на все это сегодняшние родители совсем не обращают внимания, а относятся как к неизбежности, совершенно спокойно.

Я часто слышу от них: "Ну что делать, такова жизнь, пусть привыкает трудиться с малых лет. Да, он может не высыпаться, он может мало бывать на воздухе, но ведь нужно заниматься и думать о будущем".

Это на самом деле большая ошибка. Потому что у больного ребенка очень сложное будущее, и лучше в дошкольном, младшем школьном возрасте не торопиться, не бежать, потому что наряду с перегрузкой возникает стресс ограничения времени.

Современные дети действительно живут в ситуации бесконечной гонки, когда ребенок просыпается со словами: "Вставай быстрее, мы опаздываем", потом "быстрее жуй", "быстрее одевайся", "быстрее беги", "быстрее думай", "быстрее считай", "быстрее пиши" и т.д.

Я хочу еще раз подчеркнуть: стресс ограничения времени — сильнодействующий и быстродействующий вариант стресса.

Стресс вызывают и такие психологические причины, как проблемы взаимодействия ребенка с родителями. Далеко не в каждой семье спокойная обстановка, далеко не в каждой семье и взрослые между собой, и взрослые в общении с детьми уравновешенны, доброжелательны и умеют выстраивать свои отношения спокойно, без выплесков эмоций, а не так: сегодня все разрешено и "к сердцу прижму", а завтра ничего нельзя и "к черту пошлю". Вот такие качели, когда сегодня одно, завтра другое, когда нет каких-то четких требований — это тоже фактор стресса. Подобные ситуации порождают конфликты. А любой конфликт — стресс.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Бывают еще эмоционально закрытые родители — очень строгие, неулыбчивые, жесткие. Детям с ними безумно сложно. И не стоит удивляться, что у таких родителей растут такие же закрытые дети, не понимающие свои эмоции, не знающие и не умеющие владеть своими эмоциями. И, конечно, любое эмоциональное давление, любое эмоциональное насилие, будь это речевые атаки, унижение, отторжение или жесткие наказания — все это способно вызвать стресс.

Нужно понимать, что стрессом для ребенка может быть резкое изменение условий жизни.

У меня в опыте моих наблюдений есть дети, которых, например, разлучали с няней или меняли школу, коллектив, учителя, и это приводило к сильному потрясению, которое, конечно, сказывалась и на физическом, и на психическом состоянии ребенка.

К числу стрессовых факторов относятся неадекватные требования, когда мы хотим от ребенка больше, чем он реально может.

Подростки умеют отказываться от того, что им не по силам. Разными путями, но умеют. А вот дошкольники и младшие школьники стараются, и чем больше они стараются, тем меньше у них получается, тем больше стресс. Система неадекватных требований — это фактически насилие, которое рождает постоянные неудачи и чрезмерные нагрузки.

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Вот простой пример. Ребенок отказывается заниматься вечером после семи часов. Вопрос мамы: почему? Дело в том, что физически и психологически ребенок в семь часов вечера уже настолько истощен всеми событиями прошедшего дня, даже если он просто гулял, играл, развлекался (кстати, от этого дети тоже очень сильно устают), что заниматься вечером он точно не в состоянии. Мама считает, что другого времени для того, чтобы усиленно с ним заниматься, нет, и настаивает на занятиях вечером. Пришлось долго объяснять маме, что занятия в семь часов вечера с дошкольником бессмысленны. Да, он способен себя как-то преодолеть, но какой ценой? Эта цена может быть слишком высока для его здоровья.

Показатели стресса

Могут ли родители понять по поведению ребенка, что он живет в состоянии стресса?

Да, безусловно. Для этого нужно быть внимательным к поведению ребенка, к его реакциям, и обращать особое внимание на изменение состояния и реакции ребенка.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Что может быть показателем?

Во-первых, перевозбуждение. Если ребенок обычно спокоен, и вдруг он начинает бурно реагировать на все: происходит резкая смена настроения, беспокойство, раздражительность.

Во-вторых, страхи, нарушение сна, потеря аппетита, апатия, отсутствие интереса к чему-либо. Часто такие изменения в состоянии и поведении детей отмечаются в первые месяцы, когда ребенок идет в детский сад или в школу, или когда резко меняется какая-то ситуация. Бывает это после болезни, а бывает перед болезнью, буквально за несколько дней до нее.

Я часто слышу: "Жалуется, когда он хочет чего-то избежать: например, пропустить детский сад или школу". Если это так, то стоит проанализировать, чего хочет избежать ребенок, что вызывает тревогу и дискомфорт. Дети почти никогда не жалуются без причины, и стоит проявить повышенное внимание, а иногда и настойчивость, чтобы разобраться в причинах.

Третий показатель стресса — это появившиеся навязчивые движения, когда ребенок начинает покряхтывать, покашливать, грызть ногти, одергивать бесконечно свою одежду, крутить пуговицу и т.д.

Это все сигналы, которые свидетельствуют о неблагополучии в жизни ребенка. Возможно, дома напряженная обстановка. Или стрессовая ситуация возникла в детском саду. Совсем не редко причиной стрессов бывает школа, далеко не всегда адекватные требования учителя, конфликты со сверстниками.

В любом случае родители, взрослые должны проявить повышенное внимание к ребенку, найти причину стресса и попытаться устранить ее".

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