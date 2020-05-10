У рижанки Марины Шумане и ее мужа Александра десять детей. Они считают, что детей не бывает много – все они растут в любви и достатке. Портал DELFI поговорил с Мариной о том, как она решила посвятить себя семье и как ей удается найти время и силы для всех домашних дел.

Марине 37 лет, и у нее 10 детей – 17-летний Самуэл, 15-летняя Сара, 14-летняя Мириам, 13-летний Абрам, 11-летняя Роза, девятилетняя Ребека, шестилетний Роберт, четырехлетняя Сюзанна, двухлетний Филипп и маленькая Наоми. Первого ребенка Марина родила, когда ей было 20 лет – тогда она училась на первом курсе Латвийского университета и вышла замуж за Александра. Еще в самом начале брака пара сошлась на мысли, что Марина всю себя посвятит семье и детям. Их семья – верующая, и они признают, что в непростых ситуациях полагаются на Бога – в том числе и сейчас, когда Латвия и весь мир переживает распространение Covid-19 – но все же подчеркивают, что и самим важно вкладывать много сил и энергии для того, чтобы себя жила в согласии и ни в чем не нуждалась.

Мечта о большой семье



Марина была единственным ребенком в семье. Она родилась, когда ее маме было 42 года. Марина рассказывает, что мама теперь смотрит на своих внуков с небес – она умерла два года назад. "Я была одна и очень сильно хотела брата или сестру. Мне было очень скучно расти одной", – вспоминает Марина. А вот в семье Александра было восемь детей, он – четвертый. Когда молодые люди встретились и влюбились друг в друга, то стали строить планы на семью, и Марина думала, что хотела бы много детей – не так много, как в семье мужа – может быть, пятерых.