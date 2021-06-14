Mattel представила коллекцию Барби из пластика, найденного в океане. Все куклы теперь будут изготавливаться из переработанного пластика, пишет портал для родителей CHIPS Journal.

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Компания Mattel решила внести свой вклад в экологической борьбе и объявила в инстаграме, что к 2030 году полностью перейдет на производство игрушек из переработанного и биоразлагаемого пластика. Уже готова первая коллекция из трех кукол с аксессуарами под названием "Барби любит океан".

"У Барби было много преображений, — говорится в рекламном ролике. — И вот ее очередное большое преображение". Новые куклы на 90 процентов сделаны из пластика, собранного в океане. Под девизом "Будущее розового — зеленое" компания планирует сделать экологичными не только товары, но и упаковку.

Также на англоязычном Youtube-канале Barbie вышел эпизод, в котором знаменитая блондинка со своей младшей сестрой Скиппер и подругой Терезой рассказывают детям об эколайфхаках.

В мае 2021 года компания предлагала американцам вернуть старые игрушки своих брендов, чтобы их можно было переработать и создать новые. Кампания называется Mattel Playback.

От пластиковой упаковки также отказывается Disney. В апреле компания представила 15 кукол-героинь мультфильмов Disney, упакованных в непрозрачные картонные коробки.

В Мировой океан попадает приблизительно 13 миллионов тонн пластиковых отходов ежегодно, что наносит непоправимый вред фауне, флоре и экологии в целом, а микропластик присутствует уже практически повсюду и попадает в организм человека — даже в плаценту.