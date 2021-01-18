"Maxima" в прошлом году пожертвовала 230 000 единиц продуктов питания

В прошлом году предприятие "Maxima Latvija" пожертвовало 230 000 единиц свежих продуктов и бакалеи на сумму 150 тысяч евро шести благотворительным организациям. Кроме того, компания подготовила 25 000 продуктовых наборов и оказала поддержку медицинскому персоналу Рижской Восточной клинической университетской больницы и Детской клинической университетской больницы.

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"В 2020 году, учитывая влияние Covid-19 на экономику, мы приспособили нашу стратегию развития, концентрируясь на поддержке общества, в которой так нуждаются некоторые жители Латвии. Поддержка включает в себя не только обеспечение низких цен, чтобы людям было доступно здоровое питание и при ограниченных средствах, но и очень практическую помощь — пожертвование продуктов благотворительным организациям и питание врачам, чтобы у них были силы заботиться о своих пациентах. Этот год тоже не станет исключением в смысле поддержки общества — мы продолжим снижать цены на еще более широкий ассортимент высококачественных продуктов, а также продолжим делать пожертвования ряду организаций", — отмечает корпоративный руководитель ООО "Maxima Latvija" Янис Ванагс.

Заботясь о благополучии общества, "Maxima Latvija" активно поддерживала Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу, Детскую клиническую университетскую больницу, ассоциацию "Hospiss LV", а также ряд других благотворительных организаций — "Латвийское объединение самаритян", фонд "Via Veritas", фонд "AGAPE", "Brāļu draudzе", благотворительную миссию "Dzīvības ēdiens", "PINS".

В 2020 году было пожертвовано 200 000 килограммов продуктов питания на сумму более 150 тысяч евро из магазинов "Maxima" как в Риге, так и в других регионах Латвии — Лиепае, Мадоне, Елгаве, Огре.

Также предприятие пожертвовало продукты питания (фрукты, овощи и мясо) на сумму 10 000 евро для акции "Стол для своих" и оказывало поддержку различным сообществам, таким как ассоциации пожилых людей, детские дома, общества многодетных семей, продуктами на сумму около 30 000 евро. В свою очередь в целях сокращения количества пищевых отходов нестандартные фрукты и овощи из магазина в количестве почти 2 тонн были переданы Рижскому зоосаду для кормления животных.