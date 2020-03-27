Медики придумали, как назвать поколение детей, зачатых во время карантина

Медики из Санкт-Петербурга считают, что этому поколению можно дать отдельное название, пишет издание Nation News.

По аналогии с миллениалами, поколением родившимся в 1980-2000 годах, врачи назвали детей, зачатых во время карантина из-за эпидемии коронавируса, корониалами. Об этом изданию Nation News рассказал руководитель пресс-службы Фрунзенского района Санкт-Петербурга Михаил Калинин.

"Даже придумали уже термин корониалы — это дети, которых зачали во время карантинных мероприятий", — отметил Калинин.

Ранее сообщалось о том, что ученые призвали отложить беременность на время карантина. В частности, эксперт по борьбе с особо опасными инфекциями, академик РАН Виктор Малеев рассказал журналистам, что специалисты пока не располагают точными данными о влиянии вируса на плод, поэтому он посоветовал женщинам пока что "не беременеть".

Также стало известно о беременных женщинах, которые заразились коронавирусом, но родили здоровых детей.