Одному четырехлетнему ребенку врач прописал строгую диету. Все бы ничего, но ребенок посещает детский сад. Мама, взяв у врача нужные бумаги с рекомендациями по питанию, обратилась к администрации детского сада, на что получила ответ вроде "это нас не касается, питание мы меняем только в случае пищевой аллергии...". К моменту публикации этого материала ситуация уже разрешилась благодаря знающим приятелям мамы, которые посоветовали обратиться "куда следует". Мы же решили разобраться в подобном вопросе подробнее и осветить вопрос питания в детских садах в целом – принятые два года назад поправки к правилам, определяющим нормы питания для дошкольников и школьников, до сих пор нередко вызывают дискуссии в родительских кругах.

Для начала разберемся с частностями – питанием тех, кому нельзя есть "как всем". Пункт 17.1 Правил № 172 Кабинета министров "О нормах питания для учащихся образовательных учреждений, клиентов институций социальной реабилитации, а также пациентов лечебных учреждений" гласит: "Если у учащегося есть диагноз, подтвержденный врачом (например, целиакия, сахарный диабет, пищевая аллергия или непереносимость), из-за которых требуется изменение диеты, учащийся должен быть обеспечен соответствующим всем питательным и энергетическим нормам питанием согласно письменными инструкциями врача.