Мужской взгляд: 7 женских вредных привычек, которые разрушают отношения

Ошибаться — это нормально. Важно делать работу над ошибками. "Но бывают ошибки из разряда — "я так привыкла и не могу иначе". Тут половина правды. Да — ты привыкла, это привычка твоя, но ты можешь заменить "не могу" на "хочу" или "знаю как". Давайте разберем 7 основных опасных привычек женщин в отношениях. Они разрушают и отношения, и саму женщину", — уверенно заявляет в своем профиле Instagram психотерапевт Александр Полищук.

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Сразу бежать к нему и сливать свои эмоции



Речь про обиды, злость и т.п. Но точно так же нельзя играть в молчанку. Копить в себе недовольство, терпеть и ждать, что он как-то сам все поймет и изменится. Учитесь быть конкретной и говорить о себе — "Якать", а не кидать ему претензии — "Тыкать".

Женщина умеет бить словом сильнее, а у мужчины есть гиперчувствительный орган "ЭГО". Если женщине важнее любовь-забота, то мужчине важнее любовь-уважение.

Сравнивать его с другими и даже с собой



В отношениях НЕТ МЕСТА соревнованиям. Отношения — это зона сотрудничества и договоренностей. А сравнивать его с бывшим, своим папой, соседом или кем-то еще — это ошибка. Сравнивайте, раз ваша женская сущность так это любит, его с ним же прошлым.



Всегда и во всем уступать



На начальном этапе отношений многие женщины готовы угождать, терпеть и играть идеальную женщину. А потом спустя месяцы или годы снимает эту маску и показывает свое накопленное недовольство. Для мужчины это предательство и обман. Приукрашивать себя — это ритуал. Не заигрывайтесь и как можно быстрей покажите себя настоящей.



Привязать и привязаться



Залипашки — это вечная проблема: то она боится, что он уйдет, то ей скучно, то срочно нужно ему что-то рассказать. Вырастает гиперконтроль и слежка. Она эмоционально все меньше стоит на своих двоих и все больше лезет "на ручки" к нему. Вместо того чтобы быть "боевой единицей" и вместе с партнером быть "11", она тренирует в себе привычку считать себя "нулем и только с ним, они "10". Будьте самодостаточной, умейте получать и добывать удовольствие сама.



Поиск "папы номер 2"



Очень удобно и выгодно жить в позиции вечной девочки, о которой он должен заботиться. Когда в детстве недодали, то психика ищет компенсацию в партнере. Но нормальный мужчина не подписывался становиться папой для вас. Женщина строит ожидания, очаровывается ими, а потом разочаровывается, когда ее ожидания не совпали с его поведением.



Секс как инструмент шантажа



Дам из чувства жалости. Не дам, чтобы отомстить. Дам, когда заслужит. Сейчас не хочу, но дам, а то обидится и уйдет.

Секс как яичница:

узнайте, как нравится партнеру,

помните, как нравится вам,

готовьте, когда есть силы и желание,

просите, когда сами голодны,

не смертельно прожить без нее пару дней, неделю (главное понимать, для чего или из-за чего).

Привычка кидаться колкими фразами





Обратите внимание на фразы, которые вредят отношениям, а какие укрепляют.

Вредят/укрепляют отношения

Делай что хочешь! / Мне важно, чтобы мы вместе решили, что делать.

Да кому ты нужен, кроме меня? / Ты лучший!

С тобой не получается по-хорошему / Мне больно, когда ты так поступаешь со мной

Я не хочу с тобой разговаривать / Давай вернемся к этому разговору позже

Я же тебе говорила, что так и будет! / В следующий раз мы сделаем по-другому

Ты специально это сделал, чтобы навредить мне / Это случайность, я знаю, что ты не хотел меня обидеть

Ты никогда ничего не делаешь по дому / Без тебя мне не справиться с домашними делами.

Меньше фантазий и ожиданий, партнерские отношения — это договоренности и корректировки.