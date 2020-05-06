"Мы не созданы для одиночества!" Психиатр Никита Безбородов о том, как семьям пережить изоляцию

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Какие чувства испытывают дети в режиме социального дистанцирования, лишенные друзей и школьной жизни? Нужно ли им соблюдать режим дня, как прежде? Стоит ли ограничивать сидение перед экраном? Каких психических травм можно ждать? На общественном форуме "Остановка: cexit", посвященном теме преодоления кризиса Covid-19, психиатр Детской клинической больницы им. Страдыня Никита Безбородов дал несколько полезных советов родителям.

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Многие родители сегодня оказались в схожей ситуации: еще вчера они были строителями, продавцами, художниками или музыкантами, а тут срочно пришлось стать домашним учителем, поваром и аниматором. Это трудно. По мнению доктора Безбородова, "ситуация напоминает песню Высоцкого про друга, который проверяется в горах. Стрессовая ситуация — это то, что проверяет эффективность созданной команды и отношений".

Если в решении обычных кризисных ситуаций в семье можно опираться на схожий опыт в прошлом, то сегодняшняя ситуация совершенно новая — опыта нет ни у кого. "Пока мы не знаем, какие долгосрочные и краткосрочные эффекты пандемия окажет на психику детей и родителей. Специалистам приходится полагаться на знания, как функционирует мозг и психика", говорит Безбородов. Полагаясь на эти знания, он дает несколько полезных советов.

1. Все эмоции — правильные. Правильно — чувствовать себя так, как ты себя чувствуешь. Если ты встревожен, то тревога — это правильно. Если ты боишься — правильно бояться. Правильно сердиться и даже радоваться. Правильно одновременно испытывать несколько эмоций, даже противоположных.

Надо помочь друг другу прочувствовать свои эмоции, ведь некоторые из них тяжело переносить. Мы чувствуем тревогу, но не хотим ее чувствовать, у нас появляется тревога, что мы тревожимся, стыд за нее… Отрицание эмоций может привести к их возврату в более плохой форме. Если родители поймут, что волнует ребенка (малыша может проявить эмоции через игры, подросток — в разговорах) и скажут, что это нормально чувствовать себя так, как он чувствует, ему станет легче…

2. Очень важны семейные ритуалы. Неслучайно во всех мировых культурах есть религиозные ритуалы — это уникальная практика, которая помогает уменьшить тревоги по поводу глобальных экзистенциальных вопросов о жизни и смерти. Ритуалы, рутина, повторение чего-то регулярно позволяет снизить уровень тревоги, которые порождает неизвестность и неясность. Если бывшие ритуалы разрушены чрезвычайной ситуацией, имеет смысл подумать о введении новых. Для детей очень важна предсказуемость и рутина.

Конечно, тут не стоит перегибать палку. Если раньше в семье не было никаких ритуалов и границ, то вряд ли введение строгого армейского режима может пойти на пользу. Но постепенно организовать некоторую повторяющуюся, пусть пластичную, дневную рутину было бы хорошо. Детям до 11 лет в этом нужно помочь родителям. Подростки могут сами назначить себе свой дневной режим, но важно, чтобы в нем была регулярность.

3. Человек — очень адаптивное существо. Но иногда кризис превышает адаптивные способности конкретных людей. Наш мозг очень пластичный, что помогло людям выжить в эволюционном процессе. В целом дети — очень выносливы. Но все люди разные и по-разному приспосабливаются к ситуации. "У меня были маленькие пациенты, у которых основа проблем была в школьных отношениях — сегодня во время видеоконсультаций я вижу счастливых детей, они удовлетворены ситуацией, — вспоминает Безбородов. — Но есть и семейные системы, в которых царит огромное напряжение. Надо помнить, что помощь доступна — и психологическая, и врачебная".

По мнению психиатра, кризисная ситуация может развиваться по двум кривым. Если проблемы сильно превышают адаптационные способности, то психическая система человека может травмироваться, что приведет к посттравматическому стрессовому синдрому. Но есть и вариант посттравматического роста. "Нам всем надо найти ресурсы, чтобы выйти на этот рост, который после кризиса выведет на новый, более высокий уровень функционирования, — говорит Безбородов. — Собственно, это мы сейчас и наблюдаем, когда успешно переводим наши ежедневные процессы в виртуальную среду".

Он разделяет волнение родителей по поводу того, что дети сегодня очень много времени проводят у экранов компьютеров, планшетов, телефонов. "Правильных ответов тут нет. Очень важны некие пластичные рубежи. Ведь надо понимать, что сегодня возможность виртуальных коммуникаций — важный ресурс, который помогает справиться с ситуацией, сохранив контакты при физическом дистанцировании. Особенно это насущно для подростков — им очень важно сохранить контакты со сверстниками. Именно сейчас они строят свою идентичность, в которой важна принадлежность к группе".

По мнению Безбородова, виртуальное общение сегодня жизненно важно. Ведь по природе люди — не одиночки, а групповые животные. "Для сохранения здоровья психики им надо общаться между собой. Мы не созданы для одиночества".