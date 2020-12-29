"Мы проходили границу пешком, а мимо проезжали фуры": истории детей, которым вы помогали на протяжении 2020 года

Здоровье всегда было в списке топовых пожеланий друг другу. 2020 год в очередной раз доказал, насколько это бесценный подарок. Впрочем, родители детей, страдающих от того или иного заболевания, не забывают об этом ни на минуту. Они привыкли преодолевать различные препятствия и научились ждать, но, когда дело касается здоровья, так легко упустить столь драгоценное для обследования, лечения и реабилитации время. Благотворительный фонд "Вера. Надежда. Любовь" сумел выполнить свои обещания и обеспечить взятым под свое попечительство детям возможность воспользоваться профессиональной помощью специалистов.

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Как рассказали DELFI Woman руководители благотворительного фонда "Вера. Надежда. Любовь" Алексей Колин и Любовь Колина, объявленная в Латвии 13 марта 2020 года чрезвычайная ситуация заморозила все запланированные поездки.

Сначала казалось, что ситуация быстро вернется на круги своя. Затем стало ясно, что делать какие-либо прогнозы просто невозможно — никто не знал, что будет завтра, тогда как помощь больным детям, чьи родители обращались в фонд, нужна была уже сегодня. Со своей стороны мы продолжали рассказывать трогательные истории, чтобы общими усилиями обеспечить для детей возможность попасть к желаемым специалистам.

Однако и после отмены карантина в начале июня оставалось много вопросов, ведь граница с Россией по-прежнему была закрыта. "Клиники Санкт-Петербурга, с которыми мы сотрудничаем, были готовы принимать наших детей на лечение. И мы решили действовать. Подготовили первые документы на визы для лечения и обратились в посольство России в Латвии", — вспоминает Алексей Колин. Он от всей души благодарит посольство за понимание сложившейся ситуации и за оперативную выдачу виз, а также пограничную службу Латвии за оперативное рассмотрение заявлений и выдачу разрешений на поездку в РФ на лечение.

Но помимо оформления необходимых документов нужно было решить еще одну важную задачу — организовать транспортировку родителей с детьми в место назначения. "В результате из Риги до границы детей с сопровождающими доставлял фонд на своем транспорте, а там их на своей машине встречал волонтер из Санкт-Петербурга Александр Щеглов и развозил всех по клиникам".

Фото: благотворительный фонд "Вера. Надежда. Любовь"

Без приключений не обошлось. "В начале декабря, когда Маркус Бролиш возвращался после операции из педиатрического университета Санкт-Петербурга, под Псковом машина, в которой он находился вместе с мамой, попала в аварию. На встречную полосу через сплошную на них вылетела грузовая "Газель". И только благодаря опыту и отличной реакции водителя Александра никто не пострадал", — подчеркивает Алексей.

Фото: благотворительный фонд "Вера. Надежда. Любовь"

Всего за 2020 год на обследование и лечение фонду удалось отправить 14 детей: Анастасия Гриценко и Анастасия Цепурите успели съездить еще до карантина, остальные — после. На данный момент все ребята уже вернулись домой и готовятся к встрече Нового года.

Своими историями о том, как пересекали границу, проходили лечение в клиниках и возвращались домой, с DELFI Woman поделились и сами родители.