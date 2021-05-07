На лечение Софии собрано почти 17 тысяч евро

Необходимые средства на лечение 18-летней Софии Гимельфарб, историю которой DELFI рассказывал здесь, собраны. Об этом сообщает благотворительная программа “Зеленая лампа”.

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Напомним, что о своем диагнозе "гепатобластома" — редком виде рака — София узнала весной 2019 года во время выпускных экзаменов. На тот момент ей было 16 лет. Когда случился рецидив, как раз началась пандемия. Было понятно, что предусмотренные протоколом препараты не работают, но врачи на отступление от схемы не шли. Потом на фоне химиотерапии возник сепсис.

Мама стала искать специалистов и клиники за границей. Сложность заключалась в том, что девочке было 17 с половиной — детские клиники уже не хотели браться, для взрослых она еще была маленькой. Нашли российского профессора, cпециалиста по лечению рака печени, он изучил историю болезни и анализы и предложил медикаментозную схему, которая может быть эффективной при рецидиве. Но в Латвии врачи не приняли эту схему. Профессор также настоял на необходимости срочно сделать индивидуализированный генетический тест. Именно на основании этого детального исследования российские врачи разработали схему экспериментального лечения, которое может помочь Софии.

Сейчас она находится в Москве, где в ближайшее время должна проходить курс комбинированной терапии в Юсуповской больнице.

5 мая в рамках акции "День добрых дел" на радио Baltkom помощи Софии была посвящена благотворительная программа "Зеленая лампа". За два дня для девушки было собрано 16 804 евро, в том числе на благотворительный телефон поступило 2289 звонков на сумму 2838 евро.

На оплату курса лечения и медицинских расходов на 3 месяца необходимо 4800 евро. Cобранных денег хватит на несколько курсов в течение года. Cофия получит возможность также оплатить дополнительные дорогостоящие препараты.

Большое спасибо всем, кто откликнулся и поддержал семью!