На создание первого в Латвии Банка материнского молока пожертвовано 96 тысяч евро

Благодаря жертвователям Фонда детской больницы, давним друзьям Rimi Latvia, сторонникам Happy, ООО Baltacon и его материнской компании ООО Saules aptieka, а также солдатам боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии, успешно завершена стартовавшая в мае нынешнего года кампания по сбору средств для Банка материнского молока.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В настоящее время Латвия — единственная страна в Европейском Союзе, в которой нет Банка материнского молока (кормящие матери могут пожертвовать свое молоко матерям, которым его не хватает). Для его создания необходимо 15 единиц различного оборудования, в том числе пастеризатор, морозильники, лабораторное оборудование для микробиологического анализа молока, сумки-холодильники для транспортировки молока, емкости для хранения молока и т. д. Общая сумма, необходимая для реализации проекта, составляет 150 000 евро. Из них к настоящему моменту пожертвовано 96 731,40 евро, что дает возможность начать закупку части нужного оборудования.

"Мы очень рады отзывчивости людей и достигнутому результату! Пожертвованные средства означают, что Банк материнского молока в Латвии действительно будет, и, учитывая, что закупка оборудования потребует времени, мы сможем сделать последний шаг к реализации этого плана. Сердечное спасибо всем, кто участвовал, помогал и продолжает поддерживать создание Банка материнского молока, чтобы у наших самых маленьких детишек уже совсем скоро была наилучшая возможность вырасти большими и здоровыми!", — говорит руководитель Фонда Детской больницы Лиене Дамбиня.

Во время кампании у покупателей магазинов Rimi была возможность поддержать акцию пожертвованиями в специальные коробочки у касс, купить особые продукты кампании, часть выручки от которых была передана на создание Банка материнского молока. Также можно было перенаправить накопления с карты Mans Rimi и сделать пожертвования в интернет-магазине rimi.lv. Более чем за месяц в рамках мероприятий, организованных Rimi, было пожертвовано 47 480,14 евро. "Мы продолжим поддерживать Фонд детской больницы и осенью снова напомним общественности об этой кампании, чтобы совместными усилиями собрать все необходимые средства", — отмечает руководитель по связям с общественностью Rimi Latvia Юрис Шлейерс.

Пожертвования в размере 30 000 евро для Банка материнского молока также сделал бренд Happy. "Я сама мама и бабушка, поэтому прекрасно понимаю, насколько важно, чтобы малыш с первых минут жизни получил самое ценное — глоток материнского молока, особенно если ребеночек приходит в этот мир раньше срока. Это дает силу ребенку расти, развиваться, быть счастливым, а семьям — чувствовать себя спокойнее", — добавляет член правления ООО TZMO Latvija Рута Дзилюма.

ООО Baltacon и его материнская компания ООО Saules aptieka пожертвовали 10 000 евро.

На сайте Фонда детской больницы было пожертвовано 7137,90 евро. Еще 2113,36 евро пожертвовала боевая группа расширенного присутствия НАТО в Латвии. Сделать пожертвование можно и сейчас по этой ссылке.

"Мы все — родители недоношенных детей и сотрудники Детской больницы — искренне благодарим общественность и предприятия за значительную поддержку, которая позволяет нам начать интенсивную работу по созданию в Латвии Банка материнского молока, чтобы обеспечить самое лучшее для здоровья самых маленьких детей. Грудное молоко делает лечение новорожденного полноценным. Ваша щедрость поможет многим семьям и их деткам!", — резюмирует заведующая Клиникой неонатологии Детской клинической университетской больницы Даце Сниедзе.