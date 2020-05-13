Наблюдения психотерапевта, как кризис Covid-19 ощущают дети и подростки

Вызванный Covid-19 кризис значительно изменил повседневный режим не только взрослых, но и детей. Дистанционное обучение, волнение и непривычно долгое нахождение дома вместе с близкими — это лишь часть новых условий, к которым пришлось быстро адаптироваться. О том, на что в такой ситуации родителям следует обратить особое внимание, рассказывает глава Латвийского общества семейных психотерапевтов, системный семейный психотерапевт, доктор педагогики Майя Бисениеце.

Реакция на кризис



Маленькие дети много не говорят о кризисе и вызвавшей его болезни, однако они чувствуют тревогу взрослых. В свою очередь подростки на многое реагируют более легкомысленно, считая, что с ними ничего не может случиться.

С точки зрения психологии развития, забота и опасения о своем теле не характерны для детского, подросткового и юношеского возраста. Они об этом не думают и не беспокоятся. Поэтому сейчас для них очень характерно более легкомысленное отношение. Если же подростки и молодежь немного "выходят за рамки", то таким образом они реагируют на стресс. Они совершают действия, с помощью которых можно "выпустить" энергию напряжения. Зачастую взрослым бывает нелегко принять такую "разрядку".

Заметить, что окружающая ситуация вызывает у них тревогу, можно, например, через нарушения некоторых норм поведения. Также это может проявляться в конфликтах с братьями и сестрами, если мало пространства и нельзя найти себе удобного места для работы. Однако возможна и совершенно противоположная реакция — замыкание в себе, избегание контактов или слишком сильное погружение во все, что связано с компьютером, телефоном, особенно сейчас, когда это так актуально. Это своего рода самоизоляция.

Как справиться со стрессом

Если вы заметили, что ребенок не справляется с энергией стресса, нужно найти способы, как справляться со стрессом. Например, вместе гулять, кататься на велосипедах, разговаривать, найти какое-нибудь занятие, позволяющее разрядить эту энергию, которую некуда применить дома. Придумывайте игры, лепите, рисуйте, занимайтесь домашними делами с детьми.

Также могут помочь книги, в которых приводятся различные упражнения и приемы справиться с тревогой. Подобная литература помогает разговаривать с детьми и понимать их эмоции. Пока ребенок не знает, как назвать то, что он испытывает, он не знает, о чем говорить, у него не хватает слов, определений. Тогда он может попытаться это показать своими действиями.

Сейчас важно, чтобы взрослые показывали на своем примере, как они справляются с беспокойством, однако одного универсального рецепта не существует. Каждый должен искать свой. Поэтому выгода взрослых в этой неординарной ситуации состоит в том, что они могут смотреть, что работает в их семье, в системе. Что дает результат, что получается? Тогда это можно повторить и закрепить. В каждой системе ответ будет отличаться, поскольку члены семьи отличаются типом характера и темпераментом.

Трудности возникают, если в системе семьи активизируются те виды коммуникации, которые мешают: повышение голоса, неадекватные наказания, разряжение стресса. При этом люди не думают, что испытывает другой человек. Зачастую такие реакции бывают у взрослых от бессилия — когда они не знают, как справиться с ситуацией. Лучше всего выдержать паузу и подумать, прежде чем что-то сказать или действовать, это может помочь обуздать гнев, вызванный бессилием, и действовать рационально.