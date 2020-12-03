Началась благотворительная акция в поддержку родителей новорожденных

Латвийская ассоциация детских поселков SOS и торговый центр "Alfa" призывают в рамках акции "Сделай подарок, пожертвовав!" выбрать оригинальный и сердечный подарок с добавленной стоимостью: пожертвовать средства на благотворительность — для эмоциональной и информационной поддержки родителей младенцев — и, как доказательство этого доброго намерения, подарить на Рождество елочные игрушки — деревянные фигурки животных.

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В этом году Рождество будет более тихим, чем обычно, поэтому выбор подарков имеет еще большее значение.

Идея акции "Сделай подарок, пожертвовав!" основана на выборе к празднику такого подарка, который не только порадует получателя, но и послужит общественному благу. В этом году все пожертвования, полученные в ходе благотворительной акции с 1 по 24 декабря, в 100% размере будут направлены на финансирование новой программы Латвийской ассоциации детских поселков SOS "С рождением ребенка".

Директор Латвийской ассоциации детских поселков SOS Илзе Палея говорит: "Мы благодарны т/ц "Alfa" за то, что третий год подряд в светлое время ожидания Рождества мы можем провести совместную благотворительную акцию "Сделай подарок, пожертвовав!". В этом году его цель особенно важна, потому что мы будем собирать пожертвования, чтобы в 2021 году реализовать программу поддержки "С рождением ребенка" для родителей новорожденных. Мы планируем оказать поддержку более чем 100 молодым семьям в течение года, и для выполнения этой инициативы необходимо 30 000 евро. Мы будем рады каждому искреннему человеку, который решит прийти на помощь молодым родителям и сделать для этого пожертвование в т/ц "Alfa" или в электронной форме на сайте Ассоциации детских поселков SOS".

"Появление малыша в семье — это эмоциональный момент, который приносит счастье и в то же время большие заботы, но именно от родителей зависит создание крепких семей. Мы приглашаем вас помочь пожертвовать сумму, необходимую для инициативы Латвийской ассоциации детских поселков SOS, в ходе акции "Сделай подарок, пожертвовав!". Мы хотим способствовать новому взгляду на праздничные подарки и их ценность. В этом году подарки с добрыми намерениями — это елочные игрушки, которые одновременно порадуют как получателей, так и молодые семьи, на поддержку которых делаются пожертвования", — рассказала руководитель т/ц "Alfa" Лиене Апине.

Акция "Сделай подарок, пожертвовав!" проходит с 1 по 24 декабря. Начиная с 10 декабря пожертвовать можно будет лично — на первом этаже т/ц "Alfa" (с 12.00 до 20.00, в часы работы т/ц), в остальное время — в электронной форме на сайте www.sosbernuciemati.lv.

Подарки с добавленной стоимостью — елочные игрушки — можно будет получить на стенде акции в стенде т/ц "Alfa", если пожертвование составляет 10 евро и больше.

Те, кто сделал пожертвование в электронной форме, должны представить подтверждение пожертвования, полученное по электронной почте, для получения подарка на стенде акции.

Программа "С рождением ребенка" организована Латвийской ассоциацией детских поселков SOS в сотрудничестве с ассоциацией матерей PEP, предлагая родителям новорожденных в первые три месяца жизни малыша получать бесплатную информационную и эмоциональную поддержку от "первой эмоциональной помощи", или матерей PEP, а также начиная с шестого месяца посещать занятия в группе поддержки матери и ребенка.

Подробнее: www.sosbernuciemati.lv.

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