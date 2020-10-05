Начался набор в бесплатный медиа-лагерь в Сигулде

С 20 по 25 октября в Сигулде пройдет медиа-лагерь "Young Media Sharks", где 30 молодых талантов на протяжении недели будут учиться у латвийских знаменитостей в медиа-сфере. Принять участие может любой желающий в возрасте от 15 до 18 лет, кто хочет связать свою жизнь с журналистикой, кино или культурным менеджментом.

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В этом году преподавателями лагеря станут продюсер из Нидерландов Фолкер Темпелман, ведущий прямых эфиров на Pieci.lv Томс Гревиньш, создатель передач на канале LTV Марта Селецка (передачи "Te" и "Literatūre"), ведущий мероприятий Ренарс Зелтиньш, продюсер радиопередачи "Dod pieci" и "Cita domnīca" Кармен Степанова, журналистка "Re:Baltica" проекта "Starp citu" Инесе Лиепиня, актриса и педагог по речи Анита Грубе, мультимедийный продюсер Латвийского радио Юстине Савицка, создатель фильма "Странники" Матисс Кажа, оператор Давис Доршс, эксперт по социальным сетям Вильгельм Мейстар ("Wrong"), специалист по рекламе Раймонд Платацис, режиссер театра Дмитрий Петренко и многие другие.

Особыми гостями станут режиссер фильма "Метель душ" ("Dvēseļu putenis") Дзинтарс Дрейбергс и журналистка, кавалер ордена Трех звезд Марина Костенецкая.

"В этом году из-за введенных ограничений Covid-19 мы принимаем меньшее количество участников, но все же очень рады, что сможем дать возможность 30 самым креативным и целеустремленным латвийским ученикам. Участники лагеря не только будут учиться от ведущих специалистов сфер, но сами также примут участие и будут создавать контент в окрестностях Сигулды. В лагере будет работать студия "Young Media Sharks", где в прямом эфире пройдут интервью с преподавателями лагеря", — говорит автор идеи и главный организатор лагеря Илона Бичевска.

Лагерь пройдет при поддержке посольства Королевства Нидерландов, тем самым способствуя сильной и независимой медиа-деятельности в Латвии. Продвижение права на свободу выражения мнений, а также поддержка профессиональной журналистики и средств массовой информации является одним из приоритетов Нидерландов.

Подать заявки в лагерь можно на сайте проекта YoungMediaSharks.eu до 11 октября. Всех претендентов будут отбирать по выполненному творческому заданию и высказанной мотивации.