Начинается подача заявок на участие в конкурсе на эрудицию FIZMIX Eksperiments

До 26 февраля команды из учеников 8-х и 9-х классов и их учителей могут подать заявки на участие в организуемом АО Latvenergo конкурсе на эрудицию FIZMIX Eksperiments. В этом году его главная тема — "зеленая" физика, и его задания нацелены на то, чтобы стимулировать интерес молодежи к тому, как знания физики могут пригодиться для получения возобновляемых ресурсов и их эффективного использования. Все этапы пройдут онлайн.

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В этом году и в конкурсные задания, и в публичную информацию о конкурсе будет интегрирована тема "зеленой" физики. "Эта тема важна не только с точки зрения окружающей среды и устойчивого развития, но и в контексте образования, ведь для формирования более дружественного природе будущего нужны молодые, острые и творческие умы. Важно уже со школьной скамьи пробуждать в молодежи интерес к более безвредной для среды жизни, а также акцентировать возможность использования знаний физики в абсолютно повседневных процессах. Конкурс — это хорошая платформа для того, чтобы побудить молодежь думать о возобновляемых ресурсах и эффективном использовании имеющихся ресурсов", — говорит председатель правления АО Latvenergo Гунтарс Бальчунс.

Конкурс на эрудицию — это самое масштабное событие в области физики, в этом году он пройдет уже в 26-й раз. Конкурс приравнивается к открытой олимпиаде, что дает школьникам и учителям возможность получить признательность за вложенный в конкурс труд и в своих самоуправлениях.

"Хотя существующие в данное время ограничения повлияли не только на уроки физики, но и на ход конкурса, мы позаботились о том, чтобы у школьников была возможность получить новые знания, хорошо провести время, ощутить дух соперничества, а также выиграть мотивирующие призы. В прошлом году на призыв испытать себя в конкурсе отозвались более 1200 участников из 167 школ. Особую благодарность за активное участие мы хотим выразить учителям, поэтому в этом году мы впервые вручим и приз "Учитель FIZMIX". Таким образом мы хотим мотивировать учителей, оценить их вклад в преподавание физики, а также отблагодарить за подготовку учеников, вдохновение и поддержку в ходе конкурса", — подчеркивает Г. Бальчунс.

15 февраля в 16.00 прошло часовое онлайн-мероприятие для учителей физики и других интересующихся, во время которого можно было узнать новости конкурса 2021 года. Во время виртуальной встречи можно было также прослушать лекцию Dr. phys. Виргинии Витолы "Зеленая наука и способы интегрировать ее в учебный процесс" и увидеть эксперименты на тему "зеленой" физики в исполнении экспертов в области физики Валдиса Зутерса и Райтиса Стрейчса. За трансляцией мероприятия можно было следить и в профиле FIZMIX на Facebook.

Чтобы принять участие в конкурсе, до 26 февраля на www.fizmix.lv/eksperiments нужно зарегистрировать команду, состоящую из пяти 8- и/или 9-классников и одного учителя-консультанта.

С 1 марта по 29 марта будет проходить заочный отборочный этап, в котором нужно будет выполнить задания на тему "зеленой" физики и собрать пункты, чтобы попасть в полуфинал, а затем и в финал конкурса.

В финале встретятся 7 лучших команд — по одной от каждого региона и города Риги, а также дополнительная команда с наибольшим количеством пунктов независимо от региональной принадлежности. Ознакомиться с уставом конкурса можно здесь.

О конкурсе на эрудицию

Организуемый Latvenergo конкурс на эрудицию по физике пройдет в 26-й раз и соберет команды из латвийских школ, в которых учатся 8- и 9-классники. Цель конкурса FIZMIX Eksperiments — дать школьникам знания о безопасном и эффективном использовании электроэнергии в повседневной жизни, стимулировать их интерес к точным наукам, в интересной форме показать, как использовать теоретические знания на практике, а также пробудить в молодежи желание углубленно осваивать физику на профессиональном уровне.