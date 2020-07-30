Наказание за оставленного в машине без присмотра ребенка дороже денег

Ежедневно Государственная пожарно-спасательная служба получает вызовы, связанные с детьми. В последние годы каждое лето был по крайней мере один скандальный случай, когда какой-нибудь ребенок подвергался опасности из-за халатности родителей. Компания Gjensidige Latvija обращает внимание на особо актуальную в Латвии во время летнего сезона проблему — оставленных в машине без присмотра детей, подчеркивая, что это не только административно наказуемо, но и может стоить жизни.

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Нередко родители малышей, не желая, например, будить ребенка, оставляют их спать в закрытой машине одних, не задумываясь о том, какому риску подвергают ребенка в этот момент. В реальности подобных случаев бывает множество, и в информационном пространстве обсуждается лишь малая часть из них.

Исследование германской метеорологической организации "Wetteronline" 2015 года свидетельствует, что в жаркую погоду автомашина нагревается невероятно быстро — при 30-градусной жаре температура воздуха в салоне автомашины поднимается вплоть до +50 градусов в течение получаса.

Но даже если на улице не чувствуется сильной жары, оставлять ребенка в автомашине небезопасно, ведь тяжелые последствия могут наступить даже если температура воздуха лишь немногим больше +20 градусов.

Оставляя ребенка в жару в салоне автомашины, родители рискуют тем, что ребенок может получить серьезный тепловой удар. Педиатры отмечают, что дети в отличие от взрослых людей не способны регулировать температуру тела, потому что у них недостаточно развита терморегуляция тела. Высокая температура воздуха не вызывает у детей потоотделения, напротив — приводит к перегреву тела, в результате чего происходит обезвоживание. В результате перегрева появляются такие симптомы как учащенное сердцебиение, головная боль, головокружение и рвота. Нередко это приводит также к мышечным спазмам и слабости. В худшем случае ребенок может не выдержать воздействия температуры на его организм и нервную систему, что в результате вызывает смерть.

Чужих детей не бывает, поэтому все должны реагировать одинаково и сознавать серьезность такой ситуации. Оказавшись очевидцем ситуации, когда угрозе подвергается жизнь или здоровье человека, следует немедленно позвонить по телефону 112. Главное — не бояться обращаться к оперативным службам, ведь только так можно помочь тем, кто в этом действительно нуждается.

6-я часть 24-й статьи Закона о защите прав детей предусматривает, что в обязанности родителей входит не оставлять ребенка в возрасте до 7 лет без присмотра взрослого. За несоблюдение требований этого нормативного акта грозит протокол об административном нарушении с наказанием, установленным латвийским Кодексом административных нарушений — за неисполнение обязанностей по уходу за ребенком родителям или опекунам ребенка могут сделать предупреждение или наложить денежный штраф до 140 евро.