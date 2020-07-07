"Не рыба, но удочка": как живут дети миллиардеров, которым не досталось состояние родителей

Миллиардерами не рождаются, а становятся (если получится) — иногда это касается даже отпрысков самых богатых людей планеты. Forbes Life рассказывает, чем живут и как зарабатывают наследники Хилтона, Баффета и других громких фамилий.

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Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон — героиня одной из самых громких историй, связанных с лишением наследства.

В 2007 году ее дедушка, отельный магнат Бэррон Хилтон, заявил, что оставит 97% своего состояния, которое на тот момент оценивалось Forbes в $2,5 млрд, созданному им благотворительному фонду Conrad N. Hilton Foundation. Такое решение было спровоцировано скандальными вечеринками, в которых активное участие принимали его внучки — Пэрис и Никки.

Свое обещание строгий дедушка сдержал: после его смерти в 2019 всего 3% его состояния были поделены между восемью детьми, пятнадцатью внуками и четырьмя правнуками.

К своим 39 годам Пэрис Хилтон успела нажить состояние в $300 млн (правда, лишь по слухам). Наследница громкой фамилии утверждает, что зарабатывает на dj-сетах, модельном бизнесе, телевизионных шоу и сети собственных магазинов, которые продают брендированную одежду и аксессуары.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Paris Hilton (@parishilton) 2 Июл 2020 в 12:06 PDT

Впрочем, журналисты любят повторять, что Пэрис Хилтон "зарабатывает свои миллионы бездельем", но стоит отдать ей должное: как минимум в этом она очень талантлива.