Не в детях счастье: насколько чайлдфри довольны жизнью

Значительное число взрослых людей не хотят иметь детей, и бездетная жизнь не делает их менее счастливыми, выяснили специалисты из США. А те, у кого есть дети или планируются в будущем, имеют скорее консервативные взгляды и почему-то недолюбливают чайлдфри, пишет "Газета.ru".

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По мере развития общества показатели рождаемости падают и наиболее низки они в промышленно развитых странах. Причины для отказа от рождения детей могут быть разными, но все чаще это становится сознательным решением — воспитание детей приносит удовольствие далеко не всем.

Чайлдфри в последние десятилетия все чаще привлекают внимание СМИ и ученых, но это явление до сих пор исследовано недостаточно хорошо. Специалисты из Университета штата Мичиган решили выяснить, чем чайлдфри отличаются от других людей.

"В большинстве исследований нет вопросов, необходимых для того, чтобы отличить чайлдфри от других типов бездетных, — поясняет Дженнифер Нил, одна из авторов работы. — Детей может не быть у людей, которые их еще только планируют, или не могут иметь из-за бесплодия либо иных обстоятельств. В предыдущих исследованиях всех бездетных просто объединяли в одну категорию, чтобы сравнить с теми, у кого есть дети".

Кроме того, прошлые исследования, как правило, фокусировались на женщинах детородного возраста и не учитывали мужчин и пожилых людей.

Поэтому авторы работы спрашивали мужчин и женщин разного возраста не только о том, есть ли у них дети, но также планируют ли они в будущем родить их или взять из детского дома, и жалеют ли, что сейчас у них детей нет. Также респонденты сообщали, насколько они удовлетворены своей жизнью. Всего в исследовании участвовало около 1000 добровольцев, детали ученые изложили в статье в журнале PLOS ONE.

Кроме того, участники исследования заполнили еще три опросника. Первый был посвящен политическим взглядам и должен был определить, насколько респонденты консервативны или либеральны. Второй — чертам их личности: экстраверсии, доброжелательности, добросовестности, невротизму и открытости опыту. Вопросы третьего были посвящены отношению респондентов к чайлдфри.

Оказалось, отсутствие детей совершенно не делает жизнь чайлдфри хуже — они точно так же счастливы, как и остальные категории людей.

"После поправок на демографические характеристики мы не обнаружили различий в удовлетворенности жизнью и ограниченные различия в личностных характеристиках между чайлдфри, родителями, людьми, планирующими завести детей и бездетными,— говорит Закари Нил, соавтор работы. — Мы также обнаружили, что чайлдфри имели более либеральные взгляды, чем люди с детьми, и что те, кто не относил себя к чайлдфри, испытывали к этой группе не самые теплые чувства".

Неудивительным оказалось, что большинство людей с детьми состояло в браке, среди чайлдфри же супругов набралось чуть более половины. Также чайлдфри были моложе и несколько менее образованными. Расовых различий не наблюдалось, значимых личностных — тоже. Однако люди, не имеющие детей, но желающие стать родителями, оказались немного более доброжелательными, чем чайлдфри.

При этом чайлдфри среди опрошенных оказалось 27% — куда больше, чем ожидали исследователи. "Больше всего нас удивило то, как много среди людей чайлдфри, — делится Дженнифер Нил. — Мы обнаружили, что более четверти опрошенных относит себя к чайлдфри, что намного больше, чем показывали более ранние исследования, основанные на уровне рождаемости. Исходя из предыдущих исследований, заводить детей не хотят всего 2-9% населения. Мы считаем, что наш подход к сбору данных, возможно, позволяет лучше выявлять численность чайлдфри".

Учитывая такое количество не желающих иметь детей, важно уделить внимание этому явлению, считают авторы работы. Для начала следует выяснить, когда люди приходят к решению отказаться от рождения детей и какие факторы приводят к такому выбору. Кроме того, так как исследование проводилось на жителях лишь одного штата США, стоит выяснить, как обстоит дело и в других регионах.

Результаты исследования наглядно подтверждают, что чайлдфри не зря жалуются на неодобрение своего выбора со стороны остальной части общества — оно действительно есть. Но пока неясно, как такое отношение может повлиять на поведение и взгляды чайлдфри.