Несколько заболевших Covid-19 беременных потеряли малышей

В этом году в Латвии зафиксировано несколько случаев, когда заболевшие коронавирусом беременные потеряли ребенка. Однако, по мнению врачей, информации о том, почему так произошло, пока слишком мало, чтобы делать какие-либо выводы. Об этом со ссылкой на LTV пишет портал rus.lsm.

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Карлис Раценис возглавляет Covid-отделение рижской больницы им. П. Страдиня пять месяцев. За это время лечение от коронавируса проходили три будущие мамы. Все трое малышей потеряли. "У всех есть сходство. Все три — женщины, третий триместр, и у них не было других факторов риска. Попали в стационар, лечили Covid-19 — течение было у одной тяжелее, у другой легче. После лечения инфекции произошло это нежелательное событие, и дети погибли очень быстро. И мы не понимаем, почему, потому что до этого ребенок чувствовал себя хорошо", — признается К. Раценис.

"Доказано, что Covid-19 связан и с преждевременным прерыванием [беременности], спонтанным абортом, преждевременными родами и теми, когда [дети] рождаются неживыми. Это оставляет последствия и для беременной, и для новорожденного. Если мама больна, температура повышена, это вызывает кислородный голод, и риск тромбоза в плаценте, что ведет к риску тромбов", — поясняет глава Центра перинатальной опеки больницы имени П. Страдиня Майра Янсоне.

В то же время глава Службы патологий Детской клинической университетской больницы Ивар Мелдерис призывает не делать поспешные выводы, поскольку таких случаев слишком мало. Кроме того, материалы аутопсии всех этих случаев еще исследуются, поэтому рано утверждать, что малыши умерли из-за Covid-19 и связанных с ним осложнений, на это могут быть и другие причины.

В Рижском роддоме на данный момент приняли роды у 45 женщин, которые были инфицированы Covid-19 — все малыши в порядке. "В основном у пациенток были очень легкие симптомы, или вообще не было симптомов, только положительные тесты, — рассказала главврач Рижского роддома Даце Резеберга. Детей с Covid-позитивными мамами не разлучают, но, ухаживая за малышом, женщина должна носить маску.

Рекомендации Рижского роддом по поводу вакцинации беременных и кормящих доступны здесь. Их разработали совместно с Советом по иммунизации, Латвийской ассоциацией гинекологов и специалистов по родовспоможению в апреле 2021 года.