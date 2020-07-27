Никакого беби-бума из-за всеобщего карантина не будет

Многие эксперты предсказывали взрыв деторождаемости из-за того, что людей месяцами держали взаперти. Однако теперь ожидается сокращение количества беременностей, поскольку у многих супругов появилось слишком много неотложных дел, связанных с поправкой финансов, пишет МедикФорум.

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Эксперты призывают не ожидать беби-бума или всплеска рождаемости сразу после завершения пандемии, поскольку если во время карантина число зачатий и увеличилось, то сразу после него резко рухнуло. Люди выходят на работу с волнениями по поводу завтрашнего дня, безработицы и сокращение доходов, они больше беспокоятся о ближайшем будущем, чем о потомстве.

На протяжении всей истории неисчислимые жертвы, которые человечество несло в результате эпидемий чумы и других болезней, а также мировых войн или голода сразу же компенсировались мощнейшими всплесками рождаемости, которые шли следом.

Многие предполагали, что повышенная смертность из-за Covid-19 также спровоцирует этот всплеск, тем более, что миллионы людей вынуждены находиться на карантине, а значит, число половых сношений увеличится.

И вот теперь доказано, что если это и произойдет на какое-то короткое время, то в дальнейшем количество зачатий упадет из-за финансовых проблем большинства семей. Коронавирус разрушительно воздействовал на экономику, он спровоцировал массовые увольнения, банкротства многих компаний, поэтому люди после "выхода на свободу" больше думают о том, как поправить финансовое положение, а не о будущих детях. Детей решают заводить в благоприятных условиях, пишет The Daily Mail.