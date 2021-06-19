"Никто не предупреждал!". 39 историй о том, что женщин удивило во время беременности

О беременности написано много книг, доступны разные публикации и тематические видео. Однако даже столь насыщенное информационное пространство не гарантирует, что будущая мама ко всему будет готова. Время ожидания малыша полно сюрпризов. И не всегда — приятных. Портал "Today's Parent" обобщил опыт многих женщин и составил список открытий, которые они совершили в этот период своей жизни.

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1. Вы начинаете везде замечать беременных женщин.

2. Чужие люди начинают говорить с вами о вашем теле и изменениях в нем. Я чувствовала себя словно подростком, когда все вокруг комментируют твой внешний вид и задают вопросы.

3. Часто незнакомые люди дают непрошенные советы. Удивляются, можно ли мне пить много кофе или обсуждают размер моего живота ("Ты уверена, что тебе еще не пора рожать? Живот такой большой, может быть у тебя двойня?").

4. Знакомые люди думают, что им можно трогать ваш живот без спроса.

5. Иногда бывает обидно от того, что все тебя называют миленькой.

6. Не покупайте ботинки на шнуровке. Настанет время, когда вы не сможете наклониться, чтобы их завязать.

7. Будьте готовы отвечать на одни и те же вопросы по многу раз в день.

8. Как же сильно настоящая беременность отличается от того, что мы видим в Instagram!

9. Я будто заново влюбилась в своего мужа и хотела заниматься с ним любовью даже на третьем триместре.

10. Я не была готова к тому, что муж будет бояться заниматься сексом во время моей беременности. При этом, не только в период первой, но и во время второй! "Я так не могу, боюсь повредить ребенку", — говорил он.

11. Меня удивило то, что секс за день до запланированных родов действительно помог ускорить процесс.

12. Будьте готовы к изжоге по ночам, которая мешает уснуть.

13. Мне было очень сложно спать!

Foto: Shutterstock

14. Размер груди менялся несколько раз. Пришлось покупать очень много белья, а модели для беременных очень дорогие.

15. У меня появилось молозиво уже на 25-й неделе беременности. Я думала, оно появляется только ближе к концу.

16. Грудь болела настолько, что к ней невозможно было прикоснуться. Если спросить моего мужа, он бы сказал: "У нее большая и красивая грудь, которую мне нельзя трогать".

17. Никто не предупреждал, насколько легко можно забеременеть. Мне было 37 лет и еще до того, как мне исполнилось 30, я много читала о бесплодии, замораживании яйцеклеток и поздней беременности. В итоге я встретила своего партнера, и у нас родился ребенок. Забеременеть было очень легко! Мы оба были просто ошарашены, когда увидели две полоски на тесте. Такое счастье!

18. Ты будешь настолько уставшей, что будешь засыпать к пяти часам вечера. Во время второй беременности ты будешь еще более уставшей, но не сможешь заснуть даже на диване, ведь у тебя уже будет один ребенок. Только тогда ты узнаешь, что такое настоящая усталость.

19. Ребенок может вести себя активно в любое время суток. Мой начинал толкаться в 2 часа ночи.

20. Красивый и круглый живот появится далеко не сразу. Сначала вы будете в ужасе от своей фигуры.

21. Я не ожидала, что не смогу самостоятельно побрить ноги.

22. Окружающие всегда дадут тебе съесть последнее печенье или другое лакомство.

23. В первое время тебе не понадобится кроватка для ребенка и многие другие детские вещи. Несколько месяцев ребенок спал со мной кровати.

24. Первое узи вовсе не напоминает романтические кадры из фильмов, когда врач водит датчиком по животу. На приеме врач будет пользоваться датчиком, который засовывают внутрь. Я не была готова к тому, что врач-мужчина войдет в меня на глазах у моего мужа.

25. Все говорят о том, что ты будешь есть за двоих, но у меня пропал аппетит во время первого триместра.

Foto: Shutterstock

26. Самым неожиданным была утренняя тошнота. Только в моему случае тошнота была не только по утрам, а в течение всего дня. Я никогда не чувствовала себя так плохо, как во время своих двух беременностей. И это нисколько не напоминало путешествие на корабле или тошноту во время гриппа, плохое самочувствие сопровождало меня месяцами.

27. Меня поразило, насколько сильно обостряется обоняние. Я не могла зайти в мясной магазин, а рыбу в дом приносить было запрещено.

28. Я не знала, что может измениться цвет волос.

29. Удивительно, но у меня внезапно появились веснушки.

30. Никто не говорил, что в общественном транспорте мужчины трудоспособного возраста будут делать вид, что не замечают беременную женщину. Я натренировалась действовать дипломатично, но решительно, и заставляла уступать мне место.

31. Я была приятно удивлена тому, что не у всех беременность проходит тяжело. Я чувствовала себя отлично. Мне повезло не быть среди тех, кто мучается, вынашивая ребенка.

32. Меня поразило, насколько беременность возвращает к классическим гендерным ролям. Я чувствовала себя как женщина в пятидесятые годы прошлого века.

33. Я не была готова к тому, что люди начнут воспринимать меня по-другому. Мне показалось, что мой начальник относится ко мне серьезнее, а коллеги с большим вниманием. Окружающие очень за меня переживали, даже больше, чем я сама.

Foto: Shutterstock

34. Отношения могут очень измениться. Когда я забеременела, когда-то очень поддерживающий партнер замкнулся в себе. Я никогда не чувствовала себя настолько одинокой. Сейчас он участвует в воспитании ребенка, но были периоды, когда я не могла понять, что происходит. Очевидно, что в период беременности мужчины чувствуют себя иначе, по сравнению с женщинами, которые хотят делиться своими чувствами.

35. Никто не говорил, как сложно будет молчать о беременности в первые 12 недель.

36. Все мысли сфокусированы на том, как пройдут роды, но роды — это всего лишь мгновение по сравнению с тем, что происходит, когда возвращаешься с ребенком домой. Вернулся и не понимаешь, что же с ним теперь делать?

37. Меня поразило, насколько много я стала плакать.

38. Я не ожидала, что способна на столь сильную любовь. Я очень часто плакала от счастья. Возможно, все потому, что появление ребенка в семье заняло много времени. Сначала я два года уговаривала мужа, потом мы два года пытались забеременеть. Только представьте, четыре года ожиданий!

39. Никто не предупреждал, что можно так сильно потеряться в себе. Став матерью, я очень сильно изменилась, а это ведь невозможно никому объяснить.