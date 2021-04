Новая жизнь культовой игрушки: тамагочи вернулась на рынок

Легендарная компания Bandai выпустила новую версию тамагочи — Tamagotchi Pix. Игрушка не только оснащены цветным дисплеем, но и камерой, с помощью которой можно сделать фото вместе с цифровым питомцем. Несмотря, что тамагочи многим кажется "приветом из 90-х", предыдущие версии гаджета до сих пор пользуются спросом в некоторых странах. Как выглядит новая Tamagotchi и почему игрушка до сих пор популярна — разобралась "Газета.Ru".

Bandai America вновь запускает некогда популярную тамагочи, доработав ее под реалии XXI века, сообщает портал CNN Business.

Первые тамагочи появились в 90-х годах. Основная задача владельца тамагочи — воспитать виртуального питомца, который "живет" в гаджете после того, как он вылупился из яйца, Тамагочи требует внимания: его надо кормить и играть с ним. Если за цифровым питомцем не ухаживать и не уделять ему внимание, то зверек умирает — таким образом в маленьких владельцах игрушки воспитывалась ответственность.

Дизайн современной Tamagotchi Pix останется таким же как и раньше: это брелок в форме яйца с тремя кнопками.

Однако те, кто знаком с оригинальной игрушкой, заметят, что важное изменение коснулось дисплея — теперь вместо пиксельного черно-белого изображения небольшой экран будет выдавать цветную картинку.



Кроме того, в Tamagotchi Pix добавили камеру, чтобы владелец мог делать фотографии вместе со своим цифровым питомцем, а также фотографировать реальную еду, которая послужит пищей для тамагочи. Однако перенести фотографии на компьютер или телефон не получится, так как игрушка не имеет возможности подключения к сети.

Чтобы покормить тамагочи, можно самому приготовить еду или заказать доставку уже готовой. Кроме того, пользователь может рисовать или готовить вместе с питомцем. В электронном брелоке также существует режим исследования, где есть другие тамагочи, которые будут всячески взаимодействовать с жителем гаджета.

Новая игрушка стоит около $60 и доступна для предзаказа уже сейчас. Продажи стартуют в июле этого года.

Стоит отметить, что это далеко не первый раз, когда Bandai вновь воскрешает свою знаменитую игрушку. В 2017 году, отмечая свое 20-летие в Северное Америке, японская компания запустила мини-версию карманного питомца, а в 2019 году Bandai выпустила Tamagotchi On — цветную версию классической игрушки, которая снискала популярность не только среди детей, но и взрослых.

Shoutout to @annabellyrumble I randomly saw a post by them about Tamagotchi ON this morning and ended up going out and buying one at Target later in the day. I was looking for something to play with at work during slow days that wasn't my phone, and this is perfect. pic.twitter.com/0s8gcRKAF7