Новорожденного ждали кишечная палочка, сепсис, а затем коронавирус. Он все равно выжил

Родившийся в Англии недоношенный ребенок справился с кишечной палочкой, переболел сепсисом и в довершение заразился коронавирусом, но и от него тоже вылечился. Родители называют его своим маленьким бойцом.

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Его мать Шири Мюррей родила Арчи 1 декабря 2020 года на 25-й неделе беременности. Он весил всего 765 г. В пять недель у него появилась кишечная палочка, после чего у ребенка развился сепсис, а спустя несколько недель врачи сообщили его родителям, что у мальчика был выявлен Covid-19.

Его пришлось изолировать на 10 дней, и для матери это показалось вечностью.

После рождения Арчи не мог самостоятельно дышать, и, как рассказала Мюррей, они с отцом мальчика Робертом очень переживали, пока врачи минут 40 боролись за его жизнь.

Родители четыре дня не могли потрогать своего ребенка, но, по словам Мюррей, когда ей наконец разрешили взять его руку в свою, это стало самым волшебным моментом в ее жизни.

Теперь каждый день 21-летняя девушка проводит с сыном в больнице в городе Бернли.

Она сказала, что новость о положительном тесте сына на Covid-19 сильно ее шокировала, потому что вирус убивает и здоровых людей, а ее ребенок и без того был ослаблен болезнями. "Я была до смерти испугана", — сказала она.

По словам девушки, когда ей разрешили взять Арчи на руки после 10 дней изоляции, она почувствовала, что снова может дышать. "Я была на седьмом небе от счастья!" — поделилась она.

Сейчас Арчи весит 1,36 кг и чувствует себя лучше, чем когда-либо. Родители могут навещать его, но из-за пандемии вынуждены это делать по отдельности.

Его полное имя — Арчи Терри Марсель Эвард. Терри его назвали в честь умершего дедушки, а Марселем из-за значения имени (маленький воин). "Мне кажется, я бы могла взорваться от счастья — так сильно я им горжусь. Не описать словами, как я хочу поскорее забрать его домой", — рассказала Мюррей.