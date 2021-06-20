Нужно ли отлучать ребенка от груди перед детским садиком?

Здорово, если мама задается этим вопросом заранее, поскольку ответ здесь однозначный — нет. Если не разобраться в этой теме досконально, то можно принять много решений, о которых впоследствии пожалеть.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Завершение кормления грудью, если это не инициатива ребенка (самоотлучение), должно быть инициировано мамой тогда, когда ребенок огражден от других стрессов, нет обстоятельств, которые меняют его жизнь (переезд, выход мамы на работу и пр.), и тем более не должен совпадать по времени с выходом малыша в детский сад. Иначе это сильный удар по маленькому организму. А если начать подготовку к отлучению сильно заблаговременно (мягкое отлучение может занять и полгода), то сколько же иммуноглобулинов, стволовых клеток, ферментов, витаминов недополучит ребенок из-за фактора детского сада! Давайте разбираться обстоятельно.

Почему вообще этот миф об обязательном отлучении возник? Вероятно, из-за того, что ребенок на грудном вскармливании считается в нашем обществе более "мамским". Мол, тяжелее будет адаптация, сон без груди и т.д. Ни на каких научных данных или исследованиях это не основано. Толика правды в этом мифе есть, так как ребенок на грудном вскармливании с большей вероятностью будет иметь прочную привязанность к маме и это опора его развития, это прочный фундамент, т.е. это хорошо (привет и благодарность Теории Привязанности Гордона Ньюфелда).

Но это никак не должно приноситься на алтарь адаптации, потому что в основе ее мягкости не привязанность к маме, а взрослые, которые будут осуществлять заботу о ребенке в отсутствие матери. Потому что центральный вопрос для ребенка по важности — на кого я могу положиться во время отсутствия мамы, доверяет ли мама этим людям, являются ли они для ребенка знакомыми, входят ли в его "деревню привязанностей". Поэтому, если ребенок второй раз в жизни видит воспитательницу и не видел взаимоотношений между ней и мамой, процесс адаптации будет выглядеть похожим образом как для грудничка, так и для ребенка на искусственном вскармливании.

Конечно, есть много нюансов, которые могут облегчить жизнь малышу в саду, о которых мама может позаботиться заранее, например, научить пить из кружки. Тонну информации на эту тему мы даем в рамках вебинара нашей Школы Естественного Материнства, который состоится 1 июля.

И все же многие воспитатели, к сожалению, открыто заявляют матерям, что их ребенку нужно отлучаться от груди, так как иначе его, например, сложно уложить спать. Но постойте. Ведь если ребенок укладывается без груди дома, у него все равно есть рядом мама, какие-то ритуалы перед сном, к которым он привык. Неужели вы думаете, что раз в его ритуал укладывания не входит прикладывание к груди мамы, он адаптируется в разы легче? Дело опять же во взрослом, в его подходе к ребенку, в их отношениях.

Ребенок ясно понимает, что прикладывания к груди возможны только если мама рядом, если рядом другой заботящийся взрослый, адаптируется к другому сценарию взаимодействия. Поэтому можно и нужно оставлять столько прикладываний, сколько вам комфортно, когда вы находитесь рядом с ребенком. В саду он просто будет в другом режиме. А вот о груди и ее наполнении нужно позаботиться: если вы пропускаете кормление, так как находитесь вдалеке от малыша, то в идеале грудь в этот период подцедить до облегчения, чтобы не было дискомфортного ощущения, поскольку возникает риск лактостаза. Для какой-то женщины такие наполнения, пропуски кормлений пройдут довольно безболезненно и грудь сама постепенно подстроится под новый ритм, снизив выработку молока, тогда как у другой без помощи и внимания могут возникнуть проблемы.

И последнее, что хочется сказать. Завершение грудного вскармливания — это важный этап взаимоотношений мамы и ребенка. Я написала огромное количество статей на эту тему. И буду писать, поскольку вижу, что в этом вопросе мамам очень не хватает поддержки. Здесь важно максимально прислушиваться к себе, потому что только с уверенной позицией мамы процесс завершения кормления происходит плавно и мягко. Мамин ресурс и позиция это фундамент всего. Вы всегда можете обратиться ко мне за поддержкой в социальных сетях — в Instagram или Facebook.

Слушайте свое сердце!