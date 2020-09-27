О родительской осознанности. Как выйти из системы навязанных "надо" или "модно"

Ни для кого не секрет, что в последнее время социальные сети захватили все наше пространство, ну или значимую его часть. В этой связи детский психолог Наталья Беляева решила поделиться своими наблюдениями и поразмышлять о наших ресурсах.

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У вас бывало ощущение, что вы перегружены информацией? Сталкивались с ситуацией, когда разные специалисты, говорят об одной и той же ситуации, но дают разные рекомендации?

Я часто от своих клиентов слышу: "Повсюду советуют быть с ребенком на равных", "Я много читала разных книг по воспитанию детей, но не понимаю, как найти подход к своему ребенку". Знакомо? Уверена, что да.

Мы живем с вами в век информационного перегруза. Многие из нас, заходя в своей гаджет, неосознанно листают ленту и не замечают, как потеряли свой ресурс. Или запутали себя. Или повысили свой уровень тревоги, увидев, как "модная" мама-блогер сделала миллион дел за день. И вот она такая довольная и успешная в красивой одежде позирует, обнимая своих троих детей. Видели такие картинки?

К чему я об этом пишу? Я хочу обратить ваше внимание, дорогие женщины, на острую необходимость укрепляться в своей родительской осознанности. Что это такое? И для чего она необходима?

Под осознанностью я понимаю выход из автоматически навязанных "надо" или "модно". Это состояние, когда вы научились прислушиваться к себе, выстроили внутренний ориентир "Мне это подходит" или "Мне это не подходит". Прислушиваясь к себе, вы осознаете свои потребности, потребности своего ребенка и, что самое главное, не теряете ресурс от ненужной, пусть даже очень модной информации.

Кстати, часто появившаяся тревога после просмотра социальных сетей является причиной недовольства и нелюбви к себе.

Сейчас наш мир, как никогда, изобилен. Нам нужно научиться ориентироваться в потоке информации, уметь быстро принимать решения. Зачем? Чтобы из всего изобилия выбрать свое и стать чуточку счастливее.

Я безумно радуюсь, когда после консультации мама мне говорит: "Знаете, вы сегодня подтвердили мои слова", "Вот я так и чувствовала, я понимала, что на правильном пути".

А знаете, почему я очень радуюсь этим фразам? Они в очередной раз доказывают простую истину: "Все ответы у вас внутри, дорогие мамы!". Вы как никто знаете и чувствуете своего ребенка, иногда теряетесь, но стоит чуть больше осознать свои родительские чувства, перестать действовать на автомате, у вас появляется возможность максимально насладиться ролью счастливой мамы. И у ваших близких появляется шанс стать чуточку счастливее рядом с вами.

Я от всего сердца желаю вам осознанного родительства! Знаю, быть осознанным родителем бывает не просто, но, преодолевая трудности, мы становимся только богаче и чуточку мудрее. И пусть ваша жизнь измеряется количеством лайков, которые вы ставите сами себе за внутренние победы.

Улыбок вам и радости от маленьких важных вещей!