Обмен без обмана: как бесплатно получить бесценный опыт, найти новых друзей и посмотреть мир

Меня зовут Майя, и я обычный европейский школьник. К своим 18 годам я успела побывать в разных уголках Европы, пообщаться со сверстниками с разным бэкграундом и занять свою голову решением глобальных европейских и общечеловеческих проблем. Как же моему поколению повезло родиться в современной Европе! Всего каких-то 20 лет назад среднестатистический подросток, молодой европеец, даже не мог мечтать о том, чтобы иметь возможность делать этот мир лучше своими идеями, самостоятельно путешествовать и пробовать местную кухню. Причем все это еще и бесплатно.

От редакции: эта статья была подготовлена до того момента, когда в Латвии ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией Covid-19. Рано или поздно она закончится и вы сможете на практике воспользоваться этой информацией.

В наши дни все стало намного проще и доступнее с появлением Erasmus+ — программы Европейского Союза по обмену студентами, преподавателями и вообще молодежью от 13 до 30 лет. Поучаствовать в создании и проведении проектов может каждый! Для этого нужно найти программу по интересующей теме, заполнить анкету и дождаться набора группы.

Вся необходимая информация находится на страницах негосударственных молодежных организаций JASMA или Baltijas reģionālais fonds в Фейсбуке.

Как попасть в проект?



Foto: Giogo Soares

Попасть в проект относительно несложно — нужно всего лишь заполнить анкету, когда появится "призыв" на обмен. Организация проведет отбор участников, основываясь на их мотивации участвовать, возможном вкладе в общее дело (знания, навыки, опыт) и уровне английского языка. Обладать им в идеале не обязательно, но уровень как минимум А2 приветствуется.

Школьные оценки не имеют абсолютно никакого значения — это неформальное образование, оценить себя может только сам ученик.

Касательно транспорта — участникам нужно оплачивать себе билет до места проведения и обратно, но после возвращения домой производится reimbursement — возврат денег за расходы на путь.

А вот когда вы попадаете в набранную группу для обмена, начинается самое интересное. Нужно посетить пару подготовительных встреч, чтобы познакомиться со своими согруппниками, с которыми вы проведете весь предстоящий проект. Вы подготовите "домашку" — задания, которые придумала принимающая сторона, чтобы обмен был занимательным и информативным.

Это могут быть презентации своей страны, какие-то отдельные сессии по теме или местные реалии, которыми вы будете делиться с участниками из других стран, а они с вами — своими. Сделал дело — гуляй смело, и вот ты уже летишь в конце ноября в солнечную Испанию из холодной Латвии на целых 10 дней. Не чудо ли?

В основе всех проектов Erasmus+ (это и обмены, и волонтерское программы, и тренинги) лежит неформальное образование с его интерактивной методологией, то есть обучение происходит на собственном опыте в принимающей и мотивирующей к этому атмосфере — тут тебе никаких учителей, оценок и дневников: свой опыт ты добываешь и систематизируешь сам.

Личный опыт

Foto: Giogo Soares

У каждого проекта есть своя официальная программа, но самое интересное начинается вечером. Как говорится в среде "обменщиков", проект делают сами люди: участники устраивают презентации своих стран через призму традиционных угощений, танцев, костюмов, рассказов.

Обычно такие вечера продолжаются до самого утра: участники обмениваются историями, опытом, говорят на волнующие их темы — и все на английском языке. Конечно, в таких условиях стираются любые границы. Не знаешь или забыл какое-то слово? Пытаешься объяснить, иной раз даже на неродном языке. И сколько историй потом привозишь домой!

Всякая история начинается с ее автора. Мне удалось попасть на обмен благодаря своему мотивационному письму, в котором я указала, что играю в любительском театре, неплохо пою с друзьями под гитару, пишу (чаще в стол) и довольно ловко использую любые поверхности как барабан.

Это мой третий опыт поездки за границу на международный проект, поэтому я уже была готова выискивать интересных личностей, которые, как, впрочем, и я, все никак не избавятся от юношеского максимализма и хотят менять мир.

Булочка с корицей

На своем последнем обмене я жила с девушкой по имени Алексьен. Эта замечательная француженка к своим 23-м годам уже успела записать и выпустить целый альбом и выступить с ним на крупных музыкальных фестивалях не только Парижа, но и Франции. Она очень добра и внимательна к окружающим — одним словом, булочка с корицей (на современном сленге — очень милый и душевный человек).

Еще Алексьен девушка нетрадиционной ориентации — она лесбиянка. И именно это стало тем, что определило ее как сильную и упорную личность. Хоть Западная Европа и считается эталоном толерантности и открытости новому, семья не приняла новую Алексьен. Когда в 16 лет она поделилась своими чувствами с друзьями в личной переписке, ее мать случайно это подглядела. С того момента на девушку посыпались оскорбления и унижения со стороны семьи, а в один день со словами "Я ничего просто так домой не приношу" ее мать положила на видное место ружье. В этот момент Алексьен поняла, что так дальше продолжаться не может и ушла из дома. После обращения в полицию ей предоставили приемную семью, где она встречала Рождество.

Впрочем, новые родственники все же не смогли заменить ей родную семью, в которой остался ее младший брат. Сейчас, когда Алексьен закончила школу и переехала из родного Авиньона в Париж, где живет со своей девушкой (с которой, кстати, они познакомились на концерте Алексьен) и продолжает творить, ей уже не больно и не страшно делиться своим опытом с окружающими. Ее заветная мечта состоит в том, чтобы не терять связь с родным братом, дать ему понять, что она "не тот монстр, каким, возможно, ее описывает собственная мать".

Человек со стулом

Другим персонажем, который привлек не только мое, но и всеобщее внимание, был парень из Польши, который всюду носил с собой… табурет. Он был неразлучен со своим "другом" на сессиях, в столовой, на улице. И именно поэтому мое желание с ним познакомиться только росло.

Поляка зовут Бернард Патрик — он не очень хорошо говорит по-английски, но нам очень помогло наше общее славянское происхождение: мы могли свободно понимать друг друга, даже разговаривая на своих родных языках. Бернард учится в Гданьской академии, в то же время работает сценическим логопедом, играет в любительском театре и, что самое главное, делает перформансы.

Поляк раскрыл мне свою тайну: его постоянный спутник, табурет, является главным реквизитом его длительной работы "Человек с табуретом". На отдельной странице в Фейсбуке Бернард выкладывает фото из разных уголков мира, где он смотрит вдаль, стоя на своем верном спутнике. "Стул не так неудобен, как может показаться со стороны: его можно использовать как столик, у тебя всегда и везде есть сидячее место", — на полу-польском/полу-английском рассказывает Патрик.

Меж двух культур

Foto: Privātais arhīvs

Патрисия — девушка из португальской делегации, хотя она имеет двойную национальность: в этой неутомимой танцовщице ко всему прочему течет испанская кровь. Казалось бы, два южных темперамента вместе должны давать горючую смесь. Однако именно Патрисия, как никто другой, может рассказать о неочевидной разнице этих культур.

"Испанцы прекрасно справляются с поддержанием стереотипов о своем народе: они теплые, открытые, им нужна всего пара минут, чтобы полюбить тебя и назвать своим амиго. Португальцы же совершенно непохожи на своих западных собратьев: они более холодные, замкнутые, и чтобы раскрыться, как чайная роза, им необходимо какое-то время", — рассказывает Патрисия, смеющаяся, поминутно гладя меня по плечу и отвлекаясь на постоянно появляющихся буквально из ниоткуда знакомых.

Ходячая история

Расспрашивать людей, особенно творческих, об их татуировках — одно из моих любимых хобби. В этот раз моей жертвой стал Диого — графический дизайнер из Португалии, который рисовал милейшие открытки. Он и свое тело превратил в холст — на открытых местах я насчитала около трех татуировок, и каждая из них имела свою историю. "Все временно" было написано на португальском чуть выше коленки. "Когда не чувствую сил, нахожусь в депрессии или сильной эйфории, я замечаю эту надпись, и это немного возвращает меня на землю", — рассказывает Диого. К слову, эту тату он сделал себе сам в целях практики.

Другая наколка Диого состоит из ворона с оливковой веточкой в клюве. "Во многих культурах ворон — символ смерти, но для меня это прекрасная, грациозная и, самое главное, умная птица", — поясняет он. Оливковая ветвь (которая, к тому же, огнеустойчива) напоминает ему о родной деревне в горах Португалии — это особое место, севернее которого эти деревья уже не встречаются. Еще Диого хочет набить две оливковых ветви вокруг правого колена, рядом с надписью; но не какие-то абстрактные ветки, а именно те, которые он сорвет с дерева в своей деревне.

Третья татуировка сделана в память о его дедушке, который умер от последствий депрессии; за основу взята его фотография в молодости, а на месте глаз — силуэты гор родной деревни. Кстати, Диого сам делал эскиз — не зря он графический дизайнер!

Со многими приобретенными знакомыми я поддерживаю связь, за жизнью некоторых слежу со стороны через социальные сети. Но меня не перестает удивлять, что все это — европейцы, творческие и амбициозные, которые готовы менять мир по своим правилам в лучшую сторону для себя и окружающих.

Алексьен считает, что необходимо быть добрым к людям, поддерживать их, потому что "каждый ведет борьбу, о которой ты ничего не знаешь" — этому научила ее собственная история. Бернарда захватывают нейронауки о мозге и его функционировании, поэтому он готов узнавать новое и делиться уже имеющимися знаниями, исследовать язык на практике, работать с детьми. Диого горит тем, что популяризирует историю своей страны, ее особенности и культуру, приглашая новых друзей погостить в Лиссабон. И все это — европейская молодежь в личностях.