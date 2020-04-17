Общение с ребенком в изоляции: как избежать "штрафных очков" и "подводных камней"

Вопрос о том, как говорить о вирусе с детьми и как взаимодействовать с ними во время пандемии и карантина очень важен. И совсем не потому, что с ними стало сложнее и хлопотнее сейчас, а потому, что такие ситуации — непонятной затяжной угрозы — достаточно опасны как потенциальная психологическая травма, которая может проявлять себя в дальнейшем. Подробнее об этом DELFI Woman рассказала врач-психотерапевт с 20-летним стажем работы, кандидат медицинских наук, психоаналитически ориентированный психотерапевт Наталья Фролова.

"Длительная изоляция в условиях карантина — серьезное испытание для всех: и детей, и взрослых. Как с этой ситуацией справляться, ребенок будет учиться рядом с вами и вслед за вами. Как вы проходите через это испытание — осваиваете работу, общение и развлечения онлайн, отвлекаетесь, наслаждаетесь отдыхом. Дети делают то же самое. И если их выбор и предпочтения отличаются от ваших, попробуйте принять это. Не ставьте перед собой задачу все сделать "на отлично". Но чем больше вы наберете "штрафных очков", тем дольше времени потребуется на восстановление.

Сложно представить себе ту внутреннюю психологическую работу, которую надо проделать малышу, чтобы успокоить себя в ситуации, когда вдруг поменялось все, возникло много ограничений и совершенно непонятно почему. Поэтому детям очень нужны любящие, заботливые и терпеливые взрослые рядом.

Да, это сложно, непривычно и утомляет. И, да, даже у психологов нет простых готовых алгоритмов для такой ситуации, с которой мы все столкнулись впервые.

Конечно, легко говорить, что не надо делать и не предлагать варианты того, что надо делать — скажете вы. И вы совершенно правы. Но есть очень важные предостережения, которые просто необходимо сделать.

Не стоит пытаться оградить ребенка от информации, избегать разговоров о том, что происходит. Изменения привычного уклада настолько сильные, что даже дети в возрасте до 3 лет могут их заметить и почувствовать. Если внешне спокойные, но внутри взволнованные взрослые говорят: "Ничего не происходит", "Все в полном порядке", то ребенок получает "двойное послание", которое разрушительно действует на психику. Это создает ощущение недоверия, разобщенности, незащищенности. Ребенок испытывает стресс, но обнаруживает, что близкие взрослые не могут ему помочь и игнорируют его беспокойство, на них нельзя положиться, они ненадежны. Если такая ситуация воздействует на сознание ребенка долго, формируется психическая травма, которая может проявлять себя в течение всей жизни человека.

Поэтому взрослым обязательно надо найти слова, чтобы объяснить детям, что происходит. И тут нет какого-то "правильного" для всех способа, все очень зависит от сложившихся отношений в семье, характеров, социального, экономического, религиозного, этнического ландшафта. Однако есть некоторые важные рекомендации — на чем сделать фокус в зависимости от возраста.