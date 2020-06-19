Общество "Жизнь без глютена" этим летом проведет три захватывающих мероприятия для детей и подростков

Благодаря финансовой поддержке Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы общество "Жизнь без глютена" этим летом проведет три захватывающих мероприятия. В мероприятиях могут участвовать дети из семей, являющихся членами общества "Жизнь без глютена", все желающие, имеющие возможность документально подтвердить диагноз "целиакия" или чувствительность к глютену, а также дети и подростки, которым необходимо соблюдать безглютеновую диету по другим причинам. Участие во всех мероприятиях является бесплатным.
11 июля 2020 года на живописной территории музея Даудери состоится интеллектуально-развлекательная и познавательная игра "Вокруг света с Жюлем Верном".
Во время игры дети вместе с Жюлем Верном посетят разные страны, включая выдуманные Целиакию и Глюту, где повторят и закрепят свои знания об особенностях этих государств, образе жизни их жителей и правилах поведения, а также рисках для здоровья и жизни.
Детей ждут фотоориентирование, выполнение различных заданий, поиски пропавших вещей и решение интеллектуальных головоломок.
8 августа 2020 года на территории парка активного отдыха на Луцавсале пройдет квест "Знаток безглютеновых покупок", цель которого закрепить знания и навыки детей, чтобы они были готовы к самостоятельной покупке продуктов в магазине.
Квест включает в себя 10 разных командных игр со спортивными элементами, заданиями на смекалку и остроумие, в ходе которых предстоит решать конкретные задачи и головоломки, находить выход из ситуации.
В конце августа 2020 года пройдет традиционный "Безглютеновый пикник" для детей всех возрастов и их родителей.
На этот раз он состоится в Pik Nik Park в Иманте, где дети смогут использовать все услуги парка — игровые площадки, аттракционы, мини-зоопарк, благоустроенное место для пикника.
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