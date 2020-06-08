Общество "Жизнь без глютена" организует безглютеновый летний лагерь для детей 8-15 лет

Общество пациентов с целиакией "Жизнь без глютена", продолжая традицию, и в этом году организует летний лагерь для детей, которым постоянно требуется соблюдать безглютеновую диету. Принять участие могут дети в возрасте от 8 до 15 лет.

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"Окончание учебного года в удаленном режиме стало большим испытанием для детей с диагнозом "целиакия" или непереносимостью глютена, которые и без карантина, введенного из-за Covid-19, значительно ограничены в социуме. Чтобы хотя бы летом предоставить им возможность провести время в компании сверстников, встретить старых друзей и приобрести новых, вместе отдохнуть и освоить новые навыки, наше общество по сложившейся традиции организует летний безглютеновый лагерь, который будет проведет с соблюдением всех мер предосторожности и требований правительства, направленных на ограничение распространения Covid-19", — говорит председатель общества "Жизнь без глютена" Анна Вилсоне.

Детям и подросткам, которым необходимо соблюдать строгую безглютеновую диету, трудно или практически невозможно отправиться в обычный лагерь. Поэтому общество "Жизнь без глютена" уже седьмой год подряд организует специальный летний лагерь для детей и подростков с целиакией или непереносимостью глютена. Это большая поддержка для их семей, поскольку и без карантина, введенного из-за Covid-19, они ограниченны в возможностях отдыха вне дома.

Лагерь "Супер-приключение" пройдет в Коцени с 19 по 25 июля. В нем могут принять участие дети в возрасте от 8 до 15 лет.

В программу включены развлекательно-познавательные и творческие занятия, активные игры на свежем воздухе, спортивные турниры, фотоориентирование, стратегические игры-головоломки, приключенческие игры, киновечера с попкорном и другие полезные и веселые развлечения. Новинкой сезона станет игра "Забег за миллионом". По окончании лагеря состоится коронация Супер-героев.

В лагере обеспечивается полноценное четырехразовое питание при поддержке производителей безглютеновых продуктов питания Schar и Nestle.

Поехать в лагерь могут дети, говорящие как на латышском, так и на русском языке — персонал говорит на обоих языках. Описание лагеря и заявка на участие опубликованы на сайте www.dzivebezglutena.lv. Организаторы просят как можно быстрее заявить об участии в лагере, заполнив анкету.