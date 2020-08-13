Общество "Жизнь без глютена" приглашает детей с родителями на Безглютеновый пикник

Общество "Жизнь без глютена" ("Dzīve bez glutēna") приглашает детей всех возрастов вместе с родителями на традиционное мероприятие общества "Безглютеновый пикник", который состоится 22 августа этого года в Pik Nik Parks в Иманте.

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Для детей участие в мероприятии является бесплатным. Предварительная запись на мероприятие является обязательной. Зарегистрироваться на пикник можно на сайте общества "Жизнь без глютена".

Pik Nik Parks – единственное место семейного отдыха, созданное по концепции "Деревня в городе". Участникам Безглютенового пикника будут доступны все аттракционы, начиная с карусели для самых маленьких и заканчивая тарзанкой и велокартингом для детей постарше. Все аттракционы рассчитаны на семейный отдых, поэтому ими могут пользоваться и дети, и дети вместе с родителями. В парке также можно будет посещать водные аттракционы – кататься на камере Slip N slide, использовать бассейн с лодками и полосой препятствий. Особенной радостью для детей безусловно станет мини-зоопарк, расположенный в парке.

Безглютеновый пикник проводится при финансовой поддержке Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы. Также мероприятие поддерживают производители безглютеновых продуктов Schär, Nestle и Alojas. В мероприятии могут участвовать дети из семей, являющихся членами общества "Жизнь без глютена", все желающие, имеющие возможность документально подтвердить диагноз "целиакия" или чувствительность к глютену, а также дети и подростки, которым необходимо соблюдать безглютеновую диету по другим причинам.