Опрос: 27% родителей в Латвии не знают, какой информацией их дети делятся публично

Воспитание детей в цифровую эпоху может быть довольно сложной задачей. Постоянно возникают все новые социальные медиа, которые привлекают детей, оставляя родителей за кадром. Новые соцсети приносят новые опасности, но их можно предотвратить самообразованием родителей и их способностью идти в ногу со временем.

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Согласно опросу "Ответственное цифровое родительство" 47% детей в Латвии зарегистрированы в социальных сетях. Самые популярные сети:

Snapchat (использует 40% детей),

Facebook (72%),

Instagram (72%),

WhatsApp (82%),

YouTube (57%).

Родители тоже стараются не сбавлять темп и создают свои аккаунты в соцсетях. Известно, что 45% дружат с ребенком в социальной сети и даже иногда переписываются там, а 25% являются друзьями, но не посылают сообщений.

Однако наблюдаются и опасные тенденции: 27% родителей не знают, какая именно информация на странице их ребенка в социальной сети доступна публично. Родители могут не знать, что дети публикуют такую личную информацию, как имена родственников (23%) или свою точную геолокацию (21%).

"Родители должны быть в курсе того, что дети публикуют онлайн. Эта информация может потенциально навредить им и детям, а также помочь киберпреступникам совершить кражу личных данных. Чрезвычайно важно научить ребенка правильному подходу к хранению своих персональных данных и убедиться в том, что он понимает, какая информация конфиденциальна и не предназначена для общественности", — говорит руководитель Kaspersky в странах Балтии Андис Штейнманис.

Для того чтобы защитить своего ребенка и информацию, которой он делится онлайн, рекомендуется предпринять следующие шаги.

1. Общайтесь со своим ребенком, укрепите вашу связь: уверьте, что вы всегда готовы ответить на вопросы, обучите основам Интернет-этики и расскажите о разнице между частной и публичной информацией;

2. Подружитесь со своим ребенком в социальной сети и по возможности иногда проверяйте информацию, которой он делится, однако, старайтесь не вторгаться в личное пространство ребенка;

3. Установите надежную систему безопасности, чтобы более эффективно и успешно заботиться о цифровой жизни вашего ребенка.