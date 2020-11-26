Опрос: какие блюда больше всего любят латвийские дети

Любимыми детскими блюдами в Латвии являются блины (57%), сладкое (56%) и фрукты (55%), как показал опрос, проведенный в рамках движения за здоровое питание "Радость есть"*. В свою очередь наименее популярны оказались рыбные блюда и овощи, что нередко затрудняет возможности родителей включать эти группы блюд в меню младшего поколения, чтобы обеспечить разнообразное и здоровое питание. Как изменить детское мнение об овощах, сделав их более привлекательными в глазах юных гурманов, и как сделать любимые детьми блины и сладости более полезными и ценными для здоровья?

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Родители, участвовавшие в исследовании, проведенном Детской больницей, заметили, что дети в повседневной жизни охотнее едят блины и блинчики (57 %), сладкое (56 %) и свежие фрукты (55 %), а большинство отказывается от таких блюд как каши (34 %), бутерброды (34 %), овощи (30 %) или блюда из рыбы (13 %).

Неприязнь детей к определенным продуктам отражается и в данных о повседневном питании: например, рыбу и морепродукты 41 % детей едят только раз в неделю, а сладкое 23 % детей едят раз в день или даже чаще.

"Действительно, результаты опроса можно заметить и в повседневной работе Детской больницы — согласно нашим наблюдениям больше всего маленьких пациентов во время приема пищи радуют клубничный десерт, кекс на полдник, а также свежие фрукты и ягоды. Сладкий вкус — первое, что распознают дети, поэтому вполне понятно, почему их любимыми блюдами чаще всего являются различные сладости и блины. Чтобы улучшить рацион, можно взять за основу эти и другие уже знакомые ребенку формы блюда, изменив их состав — но понемногу, чтобы перемены не вызвали слишком сильные удивление и сопротивление. Чтобы "замаскировать" наличие овощей в блюде, их можно измельчить в блендере, а не резать кусочками. Такой прием отлично подходит и для картофельного пюре, котлет, а также кондитерских изделий. Снижать потребление сахара тоже рекомендуется постепенно. Я хотела бы успокоить родителей — изменения меню не нужно вводить сразу, в один день. Важно начать с малого и постепенно двигаться к цели", — рассказывает диетолог Детской больницы и автор меню "Радость есть" Лизете Пуга.

То, что дети нередко отказываются от определенных групп блюд, подтвердили участники проведенного исследования, из которых 19 % отметили это как одну из основных трудностей, связанных с детским питанием.

Чтобы обеспечить максимально разнообразное питание всем пациентам Детской больницы, необходимо вовлечение общества. Внести свою лепту может каждый — спонсоры движения и предприятия.

Сделать пожертвование на развитие движения "Радость есть" можно во всех магазинах Maxima, покупая продукцию ответственных предприятий: Dobeles dzirnavnieks, Smiltenes piens, Alpro, Baltijas dārzeņi и птицефабрики Ķekava. Кроме того, можно пожертвовать 1,42 евро, позвонив по телефону: 90006681.

О возможностях сделать пожертвование или предоставить свою продукцию предприятия могут узнать у координатора проекта по электронной почте: austra.straume@bkus.lv.

* Онлайн-исследование с целью выяснить привычки питания латвийских детей и выявить основные проблемы, с которыми сталкиваются родители, в рамках движения за здоровое питание "Радость есть" проведено в сотрудничестве с компанией Norstat. Исследование проводилось с 8 по 13 октября. В исследовании приняли участие 720 респондентов.